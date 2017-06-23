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Sağlık Bakanlığından "bayram kahvaltısı" önerisi!

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Sağlık Bakanlığından "bayram kahvaltısı" önerisi!
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Diyetisyeni Karakaş: "Kişiler bayram ziyaretine giderken hem yürüsün hem de ellerinden su şişelerini eksik etmesin"

Sağlık Bakanlığınca, bayram kahvaltısında, gün içerisinde tüketilecek şeker miktarı göz önünde bulundurularak reçel ve baldan kaçınılması ve bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı ve meyvelerin tercih edilmesi önerisinde bulunuldu.

Ramazan'da günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde yaşanan değişiklikler, bayramda öğün sayısının artması ve daha fazla yemek yeme isteği ile bazı sindirim problemlerinin de ortaya çıkması nedeniyle, Bakanlık tarafından bayram için örnek bir kahvaltı hazırlandı.

Bakanlığın bayram kahvaltısı için hazırladığı sağlıklı yemek tabağında kepek ekmeği, zeytin, peynir, salatalık, domates, yeşillik ve haşlanmış yumurta, sebzeli yağsız omlet ve çay yer aldı.

"KIZARTMA, HAMUR İŞİ TÜKETİLMEMELİ"

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Diyetisyeni Berna Karakaş, Ramazan boyunca iki öğün beslenilmesi nedeniyle beslenme düzeninde bazı değişiklikler olduğuna işaret ederek bayramda ikram edilen şeker, çikolata ve hamur işi gibi gıdaların kan şekerini hızla yükseltmesinin bazı sindirim problemlerini ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Karakaş, bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlanmasını önererek, kahvaltıda kızartma, hamur işi gibi yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

"REÇEL, BAL DA TAVSİYE ETMİYORUZ"

Vatandaşların bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlarda da aşırıya kaçmamaları, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini unutmamaları gerektiğinin altını çizen Karakaş, "Uzun süreli öğün sayısının azalması, bazı beslenme alışkanlıklarımızın geçici olarak değişmesinden dolayı başlangıçta fazla tüketme eğiliminde olabiliriz. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlamak doğru olacaktır. Bol yeşillik, salatalık, domates, az yağlı peynir, zeytin, haşlanmış yumurta, yağ konmadan yapılmış omlet ve açık bir çay ekleyebiliriz. Kahvaltıda kızartma ve kavurma gibi ürünlere yer vermeyelim. Gün içerisinde çok fazla şeker ikramı olacağından kahvaltıda reçel ve bal da tavsiye etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BOL BOL SU İÇİLMELİ"

Bayramda şekerli ve şerbetli tatlılar yerine sütlü, az şekerli komposto ve meyvelerin seçilebileceğini ifade eden Karakaş, "İkramları tercihli sunmakta fayda var. Ev sahiplerinin de ikramlarda ısrarcı olmaları, aşırı tüketime gidilmemesi konusunda büyük fayda sağlayabilir. Kişiler bayram ziyaretine giderken hem yürüsün hem de ellerinden su şişelerini eksik etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş, diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de uymalarının önemine işaret etti.

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