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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama: Ücret alınması söz konusu değil!

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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama: Ücret alınması söz konusu değil!

Sağlık Bakanlığı tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamında vatandaşların sağlık hizmetine eşit ve ücretsiz ulaşabildiği belirtilerek, bakanlığa bağlı hastanelerde, mesai saatleri içinde ve dışında yapılan tomografi veya laboratuvar tetkik giderlerinin SGK ya da ilgili sigorta şirketlerince karşılandığı, kişilerden, erken tetkik yaptırabilmeleri için herhangi bir ilave ücret alınmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede, "Paran varsa yarın gel, yoksa öl" başlığıyla yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunda yanlış algılamalara sebebiyet verebileceğinden bilgilendirme yapma gereğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, bakanlığa bağlı hastaneler ile birinci basamak sağlık tesislerinde görüntüleme tetkiklerine ilişkin bekleme süresinin 1-3 gün olduğu belirtilerek, haberde yer alan "Aylarca sıra bekleniyor" iddiasının gerçeklik taşımadığı belirtildi.

Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde, laboratuvar tetkik istem sayısı ile ilgili bir sınırlamanın da bulunmadığı aktarılan açıklamada, ekstra bir ücret ya da tetkik kotasının olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Genel Sağlık Sigortası kapsamında vatandaşlarımız bakanlığımızca sunulan kaliteli sağlık hizmetine eşit ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmektedir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde mesai içinde ve dışında yapılan tomografi veya laboratuvar tetkik giderleri SGK ya da ilgili sigorta şirketlerince karşılanmaktadır. Kişilerden erken tetkik yaptırabilmeleri için herhangi bir ilave ücret alınması da söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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