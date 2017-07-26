  • BIST 107.206
  • Altın 143,247
  • Dolar 3,5533
  • Euro 4,1312
  • Kocaeli 21 °C

Sağlık Bakanlığından yardım kampanyaları ile ilgili açıklama

»
Sağlık Bakanlığından yardım kampanyaları ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı, valiliklerin yurt içi veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyası müracaatlarında hastalarla ilgili bilgileri Bakanlıkla paylaşması ve görüş alındıktan sonra kampanya taleplerine gerekli izinlerin verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; "Son günlerde medyada, Türkiye'de tedavi imkanı veya geri ödemesi olmadığı söylemleriyle veya etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamış deneysel tedavi yöntemleriyle, bazı vatandaşların yurt içi veya yurt dışında tedavilerinin sağlanması için valiliklerin izni ile kişi veya kuruluşlar adına çok sayıda yardım kampanyası başlatıldığının gözlemlendiği ifade edildi.

Açıklamada, hastalıklar ve bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemleri, Türkiye'deki tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamı konularındaki bilgi eksikliğine bağlı olarak başlatılan kampanyalarla, hastaların yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurum veya kuruluşlara yönlendirilmesi sonucunda hasta mağduriyetlerinin ortaya çıkabildiği vurgulandı.

Basın organları ve sosyal medyada bu kampanyalardan bilgi kirliliği içerecek şekilde bahsedilmesinin, ülkenin sağlık alanında ulaştığı seviye ve sosyal güvenlik uygulamalarının kapsayıcılığı hakkında negatif algı oluşturacak tereddütlere neden olabildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yardım kampanyası başlatma talebinde bulunan hasta, vatandaş, kuruluş veya derneklere, ülkemizdeki tedavi ve ödeme imkanları ve vadedilen tedavi yöntemlerinin bilimsel geçerlilikleri tam anlamıyla değerlendirilmeden kampanya başlatılmasına izin verilmesi, hukuk dışı uygulamalara ve hasta mağduriyetlerine sebebiyet vereceğinden uygun görülmemektedir.

Valiliklere yurt içi veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyası müracaatlarında hastalarla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı ile ivedilikle paylaşılacaktır. Bakanlığımızdan tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamı konusunda uygun görüş alındıktan sonra kampanya taleplerine gerekli izinler verilecektir."

Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte zayıflatan süper gıda listesi25 Temmuz 2017 Salı 19:23
  • Öfke patlamalarına karşı nefes egzersizi24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:43
  • "Tetik parmak" ev kadınlarını vuruyor24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:18
  • 30 yaşından sonra bunları asla yemeyin24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:14
  • İşte kan vermenin faydaları24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:51
  • Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:57
  • Çölyak Derneği Glutensiz Kampa katıldı24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:06
  • Diş eti kanaması neden olur?24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:06
  • Kanseri önlemenin 7 yolu23 Temmuz 2017 Pazar 22:40
  • Doğru sandığımız yanlış bilgiler23 Temmuz 2017 Pazar 19:11
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti