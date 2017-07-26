Sağlık Bakanlığından yardım kampanyaları ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, valiliklerin yurt içi veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyası müracaatlarında hastalarla ilgili bilgileri Bakanlıkla paylaşması ve görüş alındıktan sonra kampanya taleplerine gerekli izinlerin verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; "Son günlerde medyada, Türkiye'de tedavi imkanı veya geri ödemesi olmadığı söylemleriyle veya etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamış deneysel tedavi yöntemleriyle, bazı vatandaşların yurt içi veya yurt dışında tedavilerinin sağlanması için valiliklerin izni ile kişi veya kuruluşlar adına çok sayıda yardım kampanyası başlatıldığının gözlemlendiği ifade edildi.

Açıklamada, hastalıklar ve bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemleri, Türkiye'deki tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamı konularındaki bilgi eksikliğine bağlı olarak başlatılan kampanyalarla, hastaların yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurum veya kuruluşlara yönlendirilmesi sonucunda hasta mağduriyetlerinin ortaya çıkabildiği vurgulandı.

Basın organları ve sosyal medyada bu kampanyalardan bilgi kirliliği içerecek şekilde bahsedilmesinin, ülkenin sağlık alanında ulaştığı seviye ve sosyal güvenlik uygulamalarının kapsayıcılığı hakkında negatif algı oluşturacak tereddütlere neden olabildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yardım kampanyası başlatma talebinde bulunan hasta, vatandaş, kuruluş veya derneklere, ülkemizdeki tedavi ve ödeme imkanları ve vadedilen tedavi yöntemlerinin bilimsel geçerlilikleri tam anlamıyla değerlendirilmeden kampanya başlatılmasına izin verilmesi, hukuk dışı uygulamalara ve hasta mağduriyetlerine sebebiyet vereceğinden uygun görülmemektedir.

Valiliklere yurt içi veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyası müracaatlarında hastalarla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı ile ivedilikle paylaşılacaktır. Bakanlığımızdan tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamı konusunda uygun görüş alındıktan sonra kampanya taleplerine gerekli izinler verilecektir."