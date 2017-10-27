Sağlık çalışanlarına müjde!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlık çalışanlarının durumunu iyileştirecek adımları da inşallah 2018 bütçesi ve sonrasında atacağız. İhtiyacımız olan personel, hemşire ve yardımcı sağlık personelimizle ilgili bütçemizin elverdiği ölçüde ama geçen seneye göre sayıyı daha da artırarak başarmaya çalışacağız." dedi.

Demircan, yapımı devam eden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk etabını gezerek, incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da çok sayıda hastane inşaatının devam ettiğini, bir bölümünün bitmeye yaklaştığını dile getirdi.

Demircan, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "Hastane, planlamasıyla inşaat modeliyle ve sağlık açısından üretimiyle çok uygun ve güzel bir hastane. Depreme dayanıklı bir hastane olacak. Hastanemizde odalar tek yataklı olacak ama ihtiyaç duyulduğunda çift yataklı hale getirilebilecek. Donanımlar ona göre hazırlanıyor. 2018 sonunda hastanenin tamamlanması planlanıyor." diye konuştu.

Gerek Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi gerekse yapımı devam eden diğer hastanelerin, kentin yatak kapasitesini artırmanın yanı sıra kaliteyi yükselteceğini vurgulayan Demircan, "Sağlıkta bundan sonra hedeflediğimiz, gelişme, kalite ve de sürdürülebilirlik. İstanbul'a yılda 10 bin civarında yatak ilave olacak. Yeni projelerimiz var. Onlar da 10 bine yakın kapasite artımı ekleyecek." dedi.

Demircan, ülkenin kaynaklarıyla üretilen hastaneler, bu kaynaklarla oluşturulan donanım ve bunları hizmete dönüştüren sağlık çalışanlarını bütün olarak gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunlar hepsi ülkenin kaynaklarıdır. Sağlığı yöneten kadro olarak bize düşen görev, bu imkanları, bu mekanları ve insan gücümüzü halkımızın hizmetine en verimli şekilde sunmaktır. Mevcut çalışma modelinden daha üst bir model üzerinde hazırlık yapıyoruz. Elimizdeki insan kaynağını en verimli nasıl kullanırız, Türkiye'nin yanı sıra sağlık turizmine dönük olarak da kaynağımızı nasıl harekete geçiririz üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda YÖK'te de bir çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde gelişmeler oldukça paylaşacağız. Sağlık çalışanlarının durumunu iyileştirecek adımları da inşallah 2018 bütçesi ve sonrasında atacağız. Tabip atamaları konusunda ise ne kadar mezun olursa o kadar yapılıyor, hiç kimseyi bırakmamak istiyoruz, güvenlik soruşturmaları dışında. Diğer taraftan ihtiyacımız olan personel, hemşire ve yardımcı sağlık personelimizle ilgili bütçemizin elverdiği ölçüde ama geçen seneye göre sayıyı daha da artırarak başarmaya çalışacağız."