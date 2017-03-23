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'Sağlık için tuz tüketimine dikkat'

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'Sağlık için tuz tüketimine dikkat'
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, aşırı tuz tüketiminin zararlarına dikkat çekildi.

Genel Müdürlük personeli tarafından, sağlıklı yaşam kültürünün teşvik edilmesi ve toplumda tuz tüketiminin azaltılması amacıyla "20-26 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası" kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bir alışveriş merkezindeki etkinlikte konuşan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Siren Sezer, tuzun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.

Sezer, tuz tüketimini sınırlayarak kalp damar hastalıklarının önüne geçilebileceğini belirterek, bunun Dünya Sağlık Örgütünün birinci sıradaki önerisi olduğuna vurgu yaptı.

Tuzun yüzde 30'unun ekmek, yüzde 52'sinin ise yemeklerden alındığına işaret eden Sezer, "Avrupa'da 9-10 gram tuz tüketiliyor. Bizim sağlıksız kabul ettiğimiz Amerikan beslenme tarzında bile bizden daha az tuz tüketildiğini görüyoruz bu rakamları gördüğümüzde." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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