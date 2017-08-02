Sağlık: “Makamlar geçici, ancak hizmetler kalıcıdır”

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, makamında AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, Ordu OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’ı misafir etti.

Hayırlı olsun dileklerini ileten misafirler, Genel Müdür Ali Sağlık’a yeni görevinden başarılar diledi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN ZİYARET

Genel Müdür Ali Sağlık, yeni görevinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, işadamları ile vatandaşları makamında kabul etmeye devam ediyor. AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz birlikte Genel Müdür Ali Sağlık’ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Sami Çakır, “Suya ve insana hizmet eden bir kurumda su gibi aziz olarak yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. İSU Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli’nde önemli hizmetlere imza attığını ifade eden milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da, “Önemli bir hizmeti yürüten bir kurumda yeni görevinizden dolayı tebrik ediyorum; şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra yapacağınız hizmetlerde başarılar diliyorum.” dedi.

OSKİ GENEL MÜDÜRÜ

İSU Genel Müdürlüğü Teknik İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2014 yılında yeni kurulan Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü’ne atanan Fatih Yürük, Genel Müdür Ali Sağlık’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Genel Müdür Ali Sağlık ile İSU Genel Müdürlüğü’nde yıllarca birlikte çalıştıklarını ifade eden OSKİ Genel Müdürü Yürük, “Genel Müdür Ali Sağlık Bey ile İSU Genel Müdürlüğü’nde 2005-2014 yılları arasında birlikte çalıştık. Kurumun kurumsallaşması ve yaptığı yatırımlarda her yönetici ve çalışanın olduğu gibi önemli katkıları oldu. Birçok birimde yaptığı görevler ile kazandığı önemli tecrübeler sonucunda ülkemizin önemli su ve kanalizasyon kurumlarından İSU Genel Müdürlüğü’ne atandı. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Ali Sağlık Bey, bu görevi ile Kurumun vizyonunun daha da gelişmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. ”dedi.

İZAYDAŞ GENEL MÜDÜRÜ

Ülkemizin önemli katı atık depolama ve yakma tesislerinden olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, beraberinde Genel Müdür Yardımcıları Bayram Karakuş ve İsmail Uludağ ile birlikte Genel Müdür Ali Sağlık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İSU’nun yaptığı yatırımlar ve teknolojik uygulamalar ile Kocaeli’nin marka şehir olmasında önemli katkıları bulunduğunu vurgulayan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Ali Sağlık’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “İSU ve İZAYDAŞ çevrenin korunmasına hizmet eden kardeş kuruluşlardır. İki kurum olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu çerçevesinde, birlikte hizmetlerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

GENEL MÜDÜR SAĞLIK’TAN TEŞEKKÜR

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Genel Müdür Ali Sağlık, makamların geçici, hizmetlerin kalıcı olduğunu ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun hedeflediği vizyon çerçevesinde İSU Genel Müdürlüğü’nün başarılı çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Genel Müdür Ali Sağlık, “Kurum olarak sağlıklı içmesuyu ile çevrenin korunmasında önemli bir kurumuz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ülkemize örnek olan vizyonu çerçevesinde modern ve çağdaş hizmetler yapıyoruz. Biz makamların geçici hizmetlerin kalıcı olduğuna inanıyoruz. Bize tevdi edilen görevi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde yapacağız. Bu çerçevede bize yaptıkları ziyaretlerden dolayı Kocaeli milletvekillerimiz ile kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.