Sağlık: “Muhtarlar bizim sahadaki gözümüz kulağımız”

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’ne bağlı mahalle muhtarlarını kabul eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Muhtarlar, bizim sahadaki gözümüz kulağımızdır.” dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, derneğe üye yaklaşık 60 kişilik muhtar heyeti ile birlikte İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, “Genel Müdür Ali Sağlık beyi yeni görevinde başarılar diliyoruz. İSU İzmit Şube Müdürlüğü yaptığı dönemden beri kendisini tanıyoruz ve muhtarlar olarak mahallelerimize yaptığı çalışmaları yakından biliyoruz. Bundan dolayı bütün muhtarlar olarak kendisini çok seviyoruz. Kendisi bu göreve layık olan ender insanlardan biridir. Bulunduğu makama renk ve güzellik katan bir insan olarak görüyoruz. Böyle önemli bir göreve atanmasından dolayı başarılar diliyoruz.” dedi.

Muhtarların ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yaptıkları yatırımlarda mahalle muhtarları ile işbirliğine önem verdiklerini söyledi. Muhtarların vatandaşlar ile ilişkilerinde paydaş birimler olarak gördüklerini ifade eden Genel Müdür Sağlık, ”Kocaeli’nin her tarafına kesintisiz hizmet götürüyoruz. Bu hizmetleri yürütürken de kurum-kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine önem veriyoruz. Mahalle muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz kulağımız olarak değerlendiriyoruz. O yüzden dün olduğu gibi bugün de yarın da muhtarlarımız ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Yaşanan problemlerin çözümünde şube müdürlüklerimiz ve bizler her zaman yanınızda olacağız.” dedi.