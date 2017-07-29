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Sağlık sektörünü buluşturan düğün

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Sağlık sektörünü buluşturan düğün
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nde basın iletişim koordinatörü olarak görev yapan Muharrem Uğur Demirkol hayatını Sema Keleş ile birleştirdi.

GÜBRETAŞ emeklisi Şenol Demirkol ile ev hanımı Nezahat Demirkol’un Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nde basın iletişim koordinatörü olarak görev yapan Muharrem Uğur Demirkol, Nermin ve Cengiz Keleş çiftinin Antalya Adliyesi’nde memur olarak çalışan kızları Sema Keleş ile dünya evine girdi. Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün sağlık sektörü çalışanlarını bir araya getirdi. Düğüne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, çiftin yakın akrabaları ve aileleri katıldı. 

ERGÜNEY NİKAH ŞAHİDİ
Çiftin nikahını  İzmit Belediyesi Evlendirme Memuru Adnan Sağdıç kıyarken, şehitliklerini ise Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, Mustafa Güneş, Saliha Ahat ve Azize Atabay üstlendi.  Kıyılan nikahın ardından nikah memuru aile cüzdanını gelin ve damada birlikte takdim etti.  Muharrem ve Sema balayı dönüşü İzmit’te ikamet edecekler.

Çiğdem ARMAĞAN

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