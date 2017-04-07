‘Sağlık Sokağı’ halkla buluştu

7 -13 Nisan Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan Sağlık Sokağı etkinliği yağış nedeniyle Sekapark Otel’in otoparkında yapıldı.

BU YIL İKİNCİ

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Dünya Sağlık Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleşen Sağlık Sokağı etkinlikleri bu yıl da İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Organ Bağışı, 112 Acil Sağlık, Akılcı İlaç Kullanımı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, Obezite ve Sağlıklı Beslenme, Ağız ve Diş Sağlığı, Sigara ile Mücadele ve Kızılay Kan Bağışlama merkezleri stant açıp, bire bir bilgilendirme yapıldı.

SAĞLIK İÇİN SAĞLIK SOKAĞINA GELDİLER

Sağlık Sokağı’na, Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, Halk Sağlığı Müdürü Sinan Öztürk, İzmit Kızılay Başkanı Cengiz İpek, Uzunçiftlik Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Hastane Yöneticisi Özcan Tekin, sağlık çalışanları, doktorlar, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı.

SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN SAĞLIK BİRİMLERİ TANITILDI

‘Sağlık Sokağı’ etkinlikleri Mehter Takımının mini konseriyle başladı. Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı gezici tarama aracındaki görevliler etkinlik kapsamında 7 gün boyunca çocuklara 5 bin adet diş fırçası ve diş macunu dağıtıp, diş muayenesi gerçekleştirdi. 3 gün boyunca Sekapark Otel’in otoparkında kan bağışı, organ bağışı, meme taraması, sağlık birimlerinin tanıtımları, aktiviteleri, yayınları, broşürleri çeşitli sağlık etkinlikleriyle gerçekleştirilecek. Aynı etkinlik 10- 13 Nisan Tarihleri arasında Gebze Kent Meydanı’nda da düzenlenecek.

‘3 BEYAZDAN UZAK DURMALIYIZ’

İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz doktorluk anılarını paylaşarak, “Aşısını yaptığımız birçok hastalığı doktorlarımız artık sadece kitaplardan okuyor. Sağlıklı beslenme spor hareketleri ve akılcı ilaç kullanımına yönelmeliyiz. 3 beyazdan uzak durmalı ve çok fazla hareket yapmalıyız. Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78 yaşına yükseldi bu durum ilimizde de aynı çizgide. Sağlıkta ilerlememiz artık gelişmiş ülkelere yetişti. Bu tabii ki de yetmez daha da ilerleyeceğiz. Bu ilerleme de Halk Sağlığı birimlerinin önemi oldukça fazladır. Halkımızla birleşip, hep birlikte Kocaeli’nde sağlıkta zirve yapacağız.” dedi.

‘HER TÜRLÜ ALT YAPI VE DESTEĞİ VERİYORUZ’

Kocaeli Vali Yardımcısı Abdullah Etil de “Sağlık, mutluluk gibi hayatın bir parçasıdır. Hastalık sadece bedenen hasta ya da sakat olmak değil, ruh ve psikolojik olarak da huzurlu olması sağlıklı olmalıdır. Sağlıkla yapılan harcamaları insanlığa yapılan bir yatırımdır. Sağlık huzurlu ve mutlu bir toplum içinde çok önemlidir. Bir ülkenin gelişmişlik göstergesi sağlıktaki gelişmişliğine bağlıdır. Şehrimizdeki sağlık hizmet seviyesini yükseltmek adına her türlü alt yapı ve desteği sağlıyoruz” dedi.

Şennur YILDIZ