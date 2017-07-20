SAĞLIK TURİZMİ VE TURİZMDEN UMUTLUYUZ

Turizm ve sağlık turizminin önemi herkesçe malum. Son dönem gerek turizm gerekse sağlık turizmi ülkemiz açısından planlandığı gibi devam etmese de bunların geçici olduğunu ve daha çok çalışmamız ve yeni stratejiler üretmemiz gerektiğini biliyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Kocaeli Sağlık Turizmi Derneğini, Kocaeli’deki sağlık ve turizm işletmeleri ile birlikte kurduğumuzda bakış açımız ne ise hala görüşümüz aynen devam etmekte. Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü sahipliğinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Destekli Kocaeli Sağlık Turizmi Arama Konferansını düzenlediğimizde bir çok kişi sağlık turizminin ne olduğunu ya bilmiyor ya da çok az biliyordu. Hatta sağlık turizmini ve turizmi Kocaeli için hayal olarak görenler vardı.

Oysa Arama Konferansı sonrası hazırladığım raporda gördük ki, Kocaeli’ de konuyla ilgili bir potansiyel var. Bu potansiyeli değerlendirmek için Özel Çağın Göz Merkezi, Özel Akademi hastanesi, Özel Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Emex Otel, Kartepe Greenpark Otel, kurucu üyelerimiz ile Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği’ni kurduk. sonradan aramıza katılan Özel Acıbadem Hastanesi, Ramada Otel, Ness Otel, gibi kuruluşlarımız ile uyumlu çalıştık ve devam ediyoruz.

Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği olarak bölgede sağlık turizminin konuşulmasını sağladık ve sağlık kuruluşlarımız yabancı hastalarını tedavi etmeye devam ediyorlar. Bu arada başka bir faydamız da bölgede turizmin daha çok konuşulmasına katkı sağlamak oldu. Herkesin Kocaeli’ye çok yakıştırdığı ama bir o kadar da uzak gördüğü turizm konusu artık daha çok konuşuluyor.

Belediyelerimiz bu konuda yatırımlar yaptılar, emek harcadılar ve devam ediyorlar. İzmit Belediyesi İzmit tarihi değerlerini görünür kılıyor. Gölcük’den sonra yakın zamanda Başiskele bölgesinde bulunan termal su kaynağı, iyi planlanırsa gelecekte Kocaeli’yi önemli bir destinasyon haline getirecek. Bu konuda Gölcük ve Başiskele Belediye Başkanları önemli çalışmalar yapıyorlar.

Doğa, deniz, tıbbi sağlık ve termal sağlık açısından bölgemizin zenginliği zaten bilinen bir konu. Bu potansiyeli harekete geçirmek, alt yapı, fiziki şartlar ve nitelikli insan kaynağı açısından verimli bölgemizi daha çok insanın faydasına sunmak, kurumlarımızı ön plana çıkarmak hepimize düşen bir görev.

Kocaeli’de yaşayan herkesin de bölgesini iyi tanıması, turistik ve sağlık değerlerinin farkında olması, gittiği yerlerde anlatmasını önemsiyorum. Kulaktan kulağa reklam hala etkili ve insan var oldukça devam edecek. Yaşadığımız bölgemizi, ülkemizin değerini bilmek ve anlatmak görevimiz.Kocaeli turizmi için çalışmaya devam ediyoruz.

Sözün özü; Kocaeli’desağlık turizmi ve turizm potansiyeli yüksek. Bu şehir hepimizin ve ancak hep birlikte iyi işler, verimli işler üretebiliriz.