Sağlık varsa, her gün bayram

Bayram sabahı şöyle durup düşünmek lazım.

Hayat dediğiniz nedir? Çok para kazanmak mı? Çok büyük siyasi güce ulaşmak mı? TEOG, LYS, KPSS kazanmak, hem kolay, hem maaşı yüksek bir işe kapağı atmak mı?

Nedir hayat? Tuttuğunuz takımın şampiyon olması mı? Yeni bir ev veya yeni bir araba almak mı?

“Olmaya devlet cihanda, bir nefes sağlık gibi” demiş Kanuni Sultan Süleyman.

Çok doğru bir söz. Bana göre ölüp gitmek çok büyük bir sorun değil. Sağlıklı yaşamak, yaşarken hayattan keyif alıyor olmak son derece önemli.

Bu sabah sağlıklı uyandıysanız, rahat nefes alabiliyor, vücudunuzun herhangi bir yerinde acı, sancı hissetmiyorsanız, rahatça tuvalete çıkabilmiş, kendinizi dinç ve sağlıklı hissetmişseniz, önce şükredin.

Ailenizdeki herkes sizin gibi sağlıklı ve iyi hissediyorsa, ikinci kez şükredin.

İşte asıl bayram budur. Sağlıklı olduğunuz her günün kıymetini bilin ve bayram olduğuna inanın.

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Bunları, son zamanlarda hem kişisel olarak sağlık sorunları yaşamış, hem ailesinde (annem ve kardeşim) sağlık sorunları yaşayan insanlar bulunan biri olarak yazıyorum.

Hırs yapmanın, düşmanlık beslemenin, insan kırmanın hiçbir anlamı yok bu Dünya’da. Elbette yaptığınız işin hakkını verecek, çok çalışacaksınız. Elbette bir yarışın içindeyseniz, o yarışı kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Elbette hakkınız yeniyorsa, kendinizi savunacak, hakkınızı yedirmeyeceksiniz. Elbette ülkemizin daha iyi olması için kafa yoracak, demokratik haklarınızı kullanmaktan korkmayacaksınız.

Ama önce sağlık. Sağlığınız yerinde değilse, bir yeriniz, misal serçe parmağınız sancıyor olsa bile hayatta hiçbir şeyin sağlıktan daha önemli olmadığını anlıyorsunuz.

Bugün mutlaka büyüklerin gönlünü alın. Küçükleri sevindirin. Bayramı bayram gibi yaşayın. Ama en önemlisi, sağlıklı olduğunuz her güne her ana şükredin.

Mutlu ve sağlıklı bayramlar dilerim.

Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetim sistemini tartışıyor

Bu konuyu daha önce de birkaç kez yazdım. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde dostlarım tanıdıklarım var. Yahya Kaptan Mahallesi, devletin, TOKİ ve Emlak Bank’ın Türkiye’deki ilk ve en büyük toplu konut projelerinden biridir. Önce konutlar inşa edildi. Daha sonra, uzun vadeli taksitlerle satıldı. 4900 civarında bağımsız bölüm var. Mahallenin nüfusu 35-40 bin kişi.

Yahya Kaptan Mahallesi’nde yerleşim başladığında, Türkiye’de ilk kez “Toplu Yapı Yönetim” sistemi uygulanan bölge olmuştu. Her blok kendi yöneticisini seçiyor. Blok yöneticileri, ada yönetimini belirliyor. Ada yönetimleri de Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nu seçiyor.

Mahalle bu yapısı ile, adeta özerk bir bölge. Her konut sahibinin devlete borçlu olduğu, taksit ödediği bir dönem için uygun bir yöntem. Ama bugün, koskoca bir mahallenin hala bu sistemle yönetiliyor olması da büyük bir abes.

Toplu Yapı Yönetimi sistemi nedeniyle, Yahya Kaptan’daki konut sahipleri fazla aidat ödüyor. Yıllık 10 milyon TL’ye ulaşan bir bütçeyi yöneten Toplu Yapı Yönetimi, adeta bir grubun tekeline girmiş. İnsanlar seçimlerle ilgilenmiyor. 80-100 kişilik bir grup, yönetimi sürekli elinde bulunduruyor. Sahip oldukları bütçeyi de keyfi olarak harcayabiliyor.

Oysa, mahalledeki her blok kendi yöneticisi seçer. Kalorifer sisteminde, bloklar kendi paralarını öder. Kendi hizmetlilerini bulup, çalıştırırlar. Hem insanlar daha az aidat öder, hem yönetim daha pratik hale gelir.

Bu konu bir süredir Yahya Kaptan’ın gündeminde. Mevcut Toplu Yapı Yönetimi’nin, adeta kin tutarak hedef aldığı bir grup eski yönetici, Toplu Yapı Yönetimi içinde ilk dönemlerde görev almış bazı akil insanlar da bu tezi savunuyorlar.

Yahya Kaptan’da bu konuda bir referandum yapılabilir. Öyle sanıyorum ki, Toplu Yapı Yönetimi’nin artık gereksizliği konusundaki inanç giderek mahallede yaygınlaşacak ve 2019 yerel seçimlerine kadar bu konuda radikal bir değişikliğe gidilecektir.

Hyundai, kentle yakınlaşacak

Sağolsun dostlar. Bayram öncesi gazetemizi pek çok kişi ziyaret etti, bayramlaşmaya geldi.

Cuma günü vakit öğleden sonraydı. Gazetenin yazı işlerine üzerlerinde gri montları ile iki kişi girdi. Güleryüzlü, iki kişi. Montlarının cep bölümünde “Hyundai” yazısı okunuyordu. “Bayramlaşmaya geldik” dediler. Bir kutu bayram çikolatası da getirmişler.

Kartvizitlerini verdiler. Ziyarete gelenler Endüstriyel İlişkiler’den sorumlu Müdür Yardımcısı Ferdi Dinç ile Fabrika Halkla İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı M.Serdar Uğur.

“Hayırdır, Kibar grubundan böylesi kibarlıklara hiç alışık değiliz” diye karşıladım misafirleri. “Bundan sonra böyle” dediler. Hyundai Kocaeli Fabrikası’nın yeni Koreli Başkanı, “Üretim yaptığımız kentle daha iyi, daha sağlam ilişkiler kurmalıyız” diye talimat vermiş. Koreli yeni Başkan, tam bir Türk dostuymuş. Ramazanda oruç bile tutmuş. Yerel yönetimlerle, yerel basınla, kent halkıyla şirketin daha yakın ilişki içine girmesini istemiş.

Kibar Grubu, bu kente karşı hep mesafeli olmuştur. Daha Hyundai kurulmadan önce; fabrika için, Asıl Kibar OSB’nin kuruluşu için bölgede arazi toplandığı dönemden beri gelişmeleri yakından takip ederim. Yine Koreli-Kibar ortaklığı olan Posco’nun kuruluşu öncesi, Güney Kore’ye kadar inceleme amacıyla götürülmüştüm. Korelileri gerçekten çok seven, onlara, onların üretim anlayışına, disiplinine büyük saygı duyan biriyim. Ama Türk ortak Kibar grubu, bu kenti, bu kentin yerel basınını -biri hariç- hiç umursamamış, hiç temasa geçme gereği duymamıştı.

Şimdi Koreli Başkan bu gidişatı değiştirmeye çalışıyor. Hyundai adına bayram ziyaretine gelen M.Serdar Uğur ve Ferdi Dinç’le tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Umarım, Koreli yeni Başkan, ortağı Kibar’lara rağmen Kocaeli’ye saygı konusunda hedeflediği adımları atabilir. Hyundai’nin Dünya’ya sunulacak yeni bir model üzerinde çalıştığı da biliniyor. Umarım, bu yeni modelin üretimi de Alikahya Fabrikası’na getirilir.