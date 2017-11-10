Sağlıkçılar isyan etti: “Tükeniyoruz”

Aralarında tıp öğrencisinin de yer aldığı 3 sağlıkçının intihar etmesi ile ilgili açıklama yapan KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Bektaş, “Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, saldırıya uğruyoruz, öldürülüyoruz. Artık yeter diyoruz” diyerek isyan etti.

Bektaş açıklamasına şöyle devam etti: “Bugün biri genç bir tıp öğrencisi arkadaşımız olmak üzere 3 meslektaşımızı kaybetmenin acısı üzerinden bir araya geldik. İntihar önlenebilen bir davranıştır, intihar eğilimlerinin toplum içerisinde belirlenmesi ve önlenebilmesi mümkündür. 3 arkadaşımızın intihar sonucu hayatlarını kaybetmesi sonrasında öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor: Ne tür bir ortam içerisinde yaşıyoruz ki bu ortam intiharları getirebiliyor? Sağlık ortamına baktığımızda; 14 yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı görüyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temelinde sağlık işletmesi modeli yatmakta. Bütün hastanelerimiz ve Sağlık kurumlarımız birer işletme olarak görülüyor. Performans sistemiyle de hekimlere daha çok hasta bakmak, daha çok işlem yapmak, hastaneye para kazandırmak dayatılıyor. Bu tür gelir getirici faaliyetler hekimlik değerleriyle bağdaşmıyor. Daha çok hasta bakmaya zorlandığınızda bunun sonuçları yıkıcı olabiliyor.

ASİSTANLAR EĞİTİLMİYOR ÇALIŞTIRILIYOR

Asistan hekimler eğitim kurumlarında eğitim almak üzere görev yapıyorlar; onlar aslında tıpta uzmanlık öğrencileri, eğitim sürecindeler. Fakat arkadaşlarımız hizmet için çalıştırılıyor. Çünkü performans sistemi “hastanenin daha çok kazanması gerektiğini’ dayatıyor. Bu dayatma eğitime mal oluyor, eğitim almak için o kurumlarda görev yapan meslektaşlarımızın yıpranmasını getiriyor. Uzun çalışma saatleri söz konusu. Belirlenmiş olan standart, haftalık saatler var. Bütün eğitim saatleri dahil olmak üzere haftada 48 saatin aşılmaması gerekiyor. Bu sürenin asistan hekimler için bütün nöbetler, eğitim sureleri de dahil olmak üzere 56 saati aşmaması gerekiyor. Ama biliyoruz ki günaşırı nöbet tutan meslektaşlarımız yıpranarak, tükenerek bu mesleği sürdürmeye çalışıyor.

İŞ GÜVENCEMİZ YOK

Sağlık ortamında yaşadığımız bir diğer sorun ise iş güvencemizin olmayışı. İş güvenceniz olmadan iyi hekimlik yapamazsınız. Oysa OHAL kararnameleriyle yapılan işten çıkartmalar belirsizlik ve güvencesizlik yaratıyor. Sağlık çalışanları her an işten çıkartılabileceği, meslek hayatlarının sonlanabileceği endişesiyle çalışıyorlar. Bizler hastalarımıza sağlıklı bir ortam sunmak adına mesleğimizi gerçekleştirirken kendimiz de sağlıklı ortamlarda çalışmak istiyoruz. Baskıların olmadığı, demokratik bir çalışma ve yaşama ortamı istiyoruz. Hekimlerimiz mesleğe başlarken 'önce zarar verme” ilkesiyle başladılar mesleklerine, gelinen noktada bu mesleği “önce zarar görme’ diyerek devam ettirmek istemiyoruz.”

Ayşegül KALAYCI