Sağlıkçılara kadro müjdesi!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gelecek yılın bütçesinde bu yıla göre belli bir oranda artışın ve bütçe sınırları içerisinde personel alımının söz konusu olacağını belirterek, "Personel açığımızı kapatmaya yönelik geçen seneye göre daha fazla alım olacak. yakında müjdesini vereceğiz" dedi. Demircan, yeni bütçede 2017'ye göre belli bir oranda artış olacağını söyledi. Demircan, 2018'de bütçe ölçeğinde çok büyük bir genişleme olmayacağının altını çizerek, "Bütçeyi iki taraflı olarak değerlendireceğiz. Birincisi, oluşan genişlemeyi en önemli konuları öne çekerek kullanacağız, aynı zamanda tasarruf da yapacağız. En son tasarruf yapılacak alan sağlıktır ama yine de yapılır. Neden? Çünkü, kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak zorundayız." dedi. Alınması öngörülen personel sayısı hakkında bilgi vermeyen Demircan, "Daha üç gün var, çünkü rakamı biraz büyütebiliriz." diye konuştu.



SORUŞTURMA VAR

Sağlık Bakanlığında güvenlik soruşturması tamamlanan 9 bin 267 personelin atamasının yapılmasının ardından, kalan personelin soruşturmalarının sürdüğünün hatırlatılması üzerine Demircan, bu konunun OHAL nedeniyle biraz uzadığını söyledi..