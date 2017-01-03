Beslenme alışkanlıklarınızı ve yaşam tarzınızı değiştirerek daha kolay kilo alabilirsiniz. İşte uzmanından sağlıklı kilo alma önerileri...

Kilo almak da aslında kilo vermek kadar zor bir durum. Metabolizması hızlı çalışanlar ve iştahsızlık probleminden yakınanlar için kilo almak neredeyse imkansız bir hale geliyor. Gündelik beslenme alışkanlıklarını ve yaşam tarzınızı değiştirerek daha kolay kilo alabilirsiniz. Kilo almak istiyorsanız mutlaka bir uzmana danışarak sağlıklı bir yol takip etmelisiniz.

1. Sıkı bir kahvaltı yapın

Güne sıkı bir kahvaltı ile başlayın ve kalorisi bol olan tereyağı, kaymak, bal ve fıstık ezmesi gibi seçeneklere kahvaltınızda yer verin. Ayrıca protein kaynakları ve meyvelerden de kahvaltınızda dengeli bir şekilde yararlanabilirsiniz.

2. Ara öğünleri atlamayın

Sıklıkla bir şeyler yemeye özen gösterin. Her 2-3 saatte bir yüksek kalorili ve sağlıklı atıştırmalıklardan tüketebilirsiniz. Fındık, kaju, fıstık ezmesi ve avokadoya ara öğünlerinizde yer verebilirsiniz. Sağlıklı yağ yapısına sahip olan bu besinlerle sağlıklı bir şekilde kilo alabilirsiniz.

3. Zeytinyağına sofrada yer verin

Bir çorba kaşığı zeytinyağının yaklaşık 85 kalori olduğunu varsayarsak kilo almak için salatalarınıza ve yemeklerinize bolca zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Kalp dostu olan zeytinyağı sağlıklı bir şekilde kilo almanızı sağlar ve sizi kansere karşı korur.

4. Hızlı yemek yemeye çalışın

Doygunluk hissi yemek yemeye başladığınız andan itibaren yaklaşık 20 dakika sonra ortaya çıktığı için yemekleri ne kadar hızlı yerseniz o kadar iyi. Kilo almak için hızlı yemek yemeye çalışın.

5. Karbonhidrat kaynaklarına yönelin

Pilav ve makarna gibi karbonhidrat kaynaklarını bol tereyağı ile daha kalorili hale getirebilirsiniz.

6. Yüksek kalorili tatlılardan tüketin

Canınız çektiğinde profiterol ve baklava gibi tatlı seçeneklerini değerlendirebilir ve ekstra kalori alabilirsiniz. Sütlü tatlıları ise protein ve kalsiyum gibi temel vitamin ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercih edebilir üzerine fındık ve fıstık gibi malzemeler serpebilirsiniz.

7. Egzersiz yapın

Sanılanın aksine kilo almak için de egzersiz yapmalısınız. Her gün en az yarım saat düşük tempoda yürüyüş veya koşu yaparak yağlı ve biçimsiz bir vücut yerine estetik ve kaslı bir görünüm yaratabilirsiniz.