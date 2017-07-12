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Sağlıklı olmak bu rakamlarda gizli

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Sağlıklı olmak bu rakamlarda gizli
Formül basit, sadece rakamlara dikkat et!

Türkiye'de insanlar, beslenme alışkanlıkları , stresli yaşam ve hareketsizlikten dolayı gittikçe hastalanıyor. Yapılan araştırmalar, Avrupa ülkelerine göre Türkiye'de kalp krizinin hem erkeklerde hem de kadınlarda 10 yıl daha erken görüldüğünü gösteriyor. Sağlıklı bir hayat yaşamak için alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Formül basit, sadece rakamlara dikkat et!

Rakamlarla sağlık

0: Sıfır sigara hedefi.

5: Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimi.

30: Günlük 30 dakika orta şiddette egzersiz.

140: Kan basıncı 140 mmHg'nın altında tutulması.

5: Total kolesterol 5 mmol/dL'nin (190 mg/dL) altında olması.

3: LDL kolesterol 3 mmol/dL'nin (115 mg/dL) altında olması.

0: Sıfır fazla kilo hedefi.

0: Sıfır diyabet hedefi.

 

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