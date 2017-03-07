‘Sağlıksız ürünleri tüketmeyin’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesi kapsamında Gebze Yenikent Mahallesi Huzurkent Park Spor Merkezi açılışını gerçekleştirdi.

Kalabalık vatandaş topluluğu ile gerçekleştirilen törende Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar da hazır bulundu. Başkan Karaosmanoğlu açılışta, “Kadınımız sağlıklı olursa evimizin ışığı yanar. Sizden ricam sağlıksız ürünleri tüketmemenizdir” diyerek sporun ve sağlıklı yaşamın önemine bir kez daha dikkat çekti.

GÜZEL VAKİT GEÇİRECEKLER

“Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesi kapsamında Gebze Yenikent Mahallesi Ahmet Pembegüllü Parkı’nda yapılan spor salonunun açılışına katılan ve bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, “Eğitim camiası olarak bu projeyi destekliyoruz. Okullarda yapılan veli toplantılarında geçmişte katılım azken, artık okullarımız velilerle şenlendi” dedi. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, “Bu alana kadınlarımız istediği için spor salonunu yaptık. İnşallah en güzel şekilde kullanılacağına ve vakit geçireceklerine de inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“EN DEĞERLİ ZENGİNLİĞİMİZ SAĞLIĞIMIZDIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gebze Belediyemiz ile bu spor salonunu çok kısa sürede tamamlayarak, insanımızın ve kadınımızın hizmetine hazırladık. Bu güzel işler ekip işidir. Kararı veriyoruz ve uzun süre beklemeden hemen hayata geçiriyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin yerelden kalkındığını da söyleyen Karaosmanoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Annelerimiz bizim her şeyimiz ve en güzeline layıktır. Spor alanlarını yaşamın yakın yerlerine kuruyoruz. Biliyoruz ki en değerli zenginliğimiz ve devletimiz sağlığımızdır. Sizden ricam sağlığımızı bozan sahte ürünlere sakın kanmayın. Doğal yiyecekler ve ürünler kullanın. Çocuklarımızı da zararlı besinlerden koruyalım. Şehir hayatı hareketsiz bir toplumun oluşmasına katkı sunuyor.” açıklamasını yaptı.

“HAYATA SPOR YAPARAK GÜLEBİLİRİZ”

Öğretmenlerimizle ve okul idarecilerimizle iletişimde olacağız diyen Karaosmanoğlu, “Düzenli istikrarlı spor yapmalıyız. Bu şekilde hayata gülebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı. Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Belgin Tikicieri ve yönetim üyeleri de Başkan Karaosmanoğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Açılışın ardından Başkan Karaosmanoğlu ve kadınlar, spor merkezini gezdiler. Başkan Karaosmanoğlu açılışa gelen öğrencilerle de yakında ilgilendi.