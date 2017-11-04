Sağlıkta şiddet bir türlü durmuyor

Gün geçmiyor ki, öfkeli bir hasta yakını, hastasına bakmadığını, ilgilenmediğini iddia ettiği doktoru, sağlık çalışanını darp ediyor, fiziki şiddet uyguluyor.

Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde de SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli acil servis asistan hekimi Dr. Furkan Zaman’ın başına geldi. Dr. Zaman’ı ziyaret eden Hastane Yönetici/Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ekrem Kuşkonmaz ve Acil Servis İdari Sorumlusu Uz. Dr. Hüseyin Cahit Halhallı’nın da yer aldığı geçmiş olsun ziyaretinde bu tür saldırıların son olmasını dileyen Başhekim Güneş, “İnsan hayatı için gece gündüz demeden günün her saati görevleri başında özveri ile çalışan sağlık personellerine yönelik şiddeti kınıyor, hekimimize ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi, acil şifalar diledi.

