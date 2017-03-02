Sağlık’ta yeni atamalar

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yeni görev dağılımı oldu.

İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevine, İzmit Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Faruk Demirhan atandı. İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Vedat Tortumluoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Yalova Termal Tesisleri’ne Müdür olarak görevlendirildi. 112 Başhekim Yardımcısı Dr.Nazif Aksoy da Kamu Sağlığı Hastalıkları Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

1967 İzmit doğumlu olan İzmit Kazım Karabekir İlköğretim Okulu ve İzmit Lisesi’ni bitiren Dr.Demirhan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde, 112 Acil ve İlkyardım ve son olarak ta İzmit Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yaptı. 23 yıldır ilimizde sağlık kuruluşlarında görev yapan, Evli ve 3 çocuk babası olan İngilizce bilen önceki gün görevine başlayan Dr.Demirhan, Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE’den sorumlu olacak.

YENİ ATAMALAR

2.5 yıl İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr.Vedat Tortumluoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Yalova Termal Tesisleri’ne Müdür olarak atandı. Tortumluoğlu, dün yeni görevine başladı. 112 Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr.Nazif Aksoy da İl Sağlık Müdürlüğü’nde Kamu Sağlığı Hastalıkları Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Dr.Aksoy da görevine başladı.