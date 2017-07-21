Sağlık’ta yeni atamalar

Kamuya bağlı ilimizdeki sağlık kurumlarının yöneticileri arasında yer değişiklikleri devam ediyor.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Demirhan Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne atandı. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sinan Öztürk de Kartepe Toplum Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görevlendirildi. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne getirilen Dr. Demirhan, 5 aydan beri Sağlık Müdür Yardımcısı’ydı.

1967 İZMİT DOĞUMLU

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne getirilen Dr. Faruk Demirhan, 1967 İzmit doğumlu. 1985’de İzmit Lisesi’ni bitirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 23 yıldan beri kamuda görev yapıyor.

DR.FARUK DEMİRHAN - Sağlık Müdür Yardımcısı’ydı. Halk Sağlığı Müdürü oldu. Dün yeni görevine başladı.

DR.SİNAN ÖZTÜRK- Sağlık Müdür Yardımcılığı’ndan Kartepe Toplum Sağlık Merkezi’ne hekim olarak gönderildi.