Saha Komiserleri bilgilendirildi

4 İLÇENİN KOMİSERLERİ KATILDI

Türkiye Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi dün Şube Başkanı Süleyman Karadaş nezaretinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. İlkini Gebze bölgesinde gerçekleştiren Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi, üyelerini bilgilendirdi. Dernek yönetimi, dün ise Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Hasan Doğan Amatör Evi’nin toplantı salonunda İzmit, Kartepe, Körfez ve Derince’de ikamet eden üyeleri ile buluştu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda bölge sorumlularının görevleri ve raporlamaları hakkında üyeler bilgilendirildi. Son derece verimli geçen toplantı sonunda üyelerin istekleri ve sıkıntıları dinlenerek çözüm arayışı yapıldı. Bir sonraki toplantı Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde ikamet eden saha komiserlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak.