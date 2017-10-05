Sahaya çıkıldı! "Cumhuriyetin 100. yılında metroya bineceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Gebze'de metro projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gebze Kent Meydanı’nda metro istasyonları saha incelemesinde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Kentler büyüdükçe görüyoruz ki nüfus yoğunluğu da artıyor. Bu da ulaşım sorunlarının artmasına sebep oluyor. Gebze nüfusu 15 yılda 2 kat arttı. Refah arttıkça her işyeri, her konut bir araç daha alıyor. Araç sayısı sürekli bir şekilde artıyor. Ama cadde büyüklükleri aynı. Biz ulaşım sorununun çözümü için yıllardır çalışıyoruz” dedi. Programa Çayırova belediye başkanı Şevki Demirci ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da katılım gösterdi.

TOPLAM 32 KİLOMETRELİK HAT

“Artık yer altını kullanmamız lazım” diyen Karaosmanoğlu, “Bu da metro demektir. Gebze metrosuna Darıca’da başlıyoruz. Darıca sahilden başlayacak olan metroyla İstanbul'a entegre oluyoruz. Bir bağlantıyı da ileride Çayırova'da yapacağız. Gebze ile İstanbul'un çok yakın bir ilişkisi var. Bu hat 15.6 kilometre. Gidiş – dönüş toplam 32 kilometrelik bir hat olacak. 12 istasyon olacak. Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Tahmini bütçe 2.5 Milyar TL. Büyük bir iş. Bunu da İnşallah kendi bütçemizle yapacağız. Proje toplam 4 yıl 4 ay. 2023’ten önce, yani Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılında Gebze'de metroya bineceğiz. 2018 başlarında ihaleyi yapıp, o yılın ortalarında da temel atmak istiyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN TÜNELİ İNCELEDİ

Ardından Darıca İSU Tüneli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram eşliğinde protokol üyeleri tarafından incelendi. İSU Tünelinde yapılan incelemeler sonrasında ise Darıca Metro Merkez İstasyonu saha incelemesine geçildi. Gebze Metrosu’nun çapının İSU Tüneli’nin çapından 2 kat fazla olduğu ifade edildi. Gebze Metrosu ile ilgili detaylı bilgiler ise şöyle;

• Hatta toplam 12 istasyon olacak.

• Hattın uzunluğu 15.6 km olup gidiş geliş olmak üzere toplam 32 kilometrelik hatta sahip; 14,7km’si tünel (%94), 900 metresi hemzemindir (%6)

• Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacaktır.

• İstasyonlar 1 hemzemin, 3 tünel ve 8 aç-kapa tipinde olup, işletme gereklilikleri için makas yapılacak olan yerlerin üstleri otomatik otoparklar ve ofisler olarak değerlendirilmiştir.

• Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacaktır.

• İlk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonundan başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

• 2018 Mart ayında yapım ihalesine çıkılması planlanan metro hattının 52 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesi hedeflenmektedir. Metro hattı yapım işi için yaklaşık 2,5 milyar TL lik bir maliyet öngörülmektedir.

