Sahibe Gönül vefat etti
İzmit Yenişehir Mahallesi Türksoy Sokak No.1 adresinde ikamet eden Pimaş Fabrikasından emekli İbrahim Gönül’ün eşi Sahibe Gönül (65) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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1 çocuk annesi Sahibe Gönül’ün cenazesi öğle namazında Süllü Köy Camii’nden alınarak Süllü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Etiketler : Sahibe Gönül, vefat
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