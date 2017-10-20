Kocaeli24 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Sahibe Gönül vefat etti
Sahibe Gönül vefat etti

Sahibe Gönül vefat etti

İzmit Yenişehir Mahallesi Türksoy Sokak No.1 adresinde ikamet eden Pimaş Fabrikasından emekli İbrahim Gönül’ün eşi Sahibe Gönül (65) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

A+A-

1 çocuk annesi Sahibe Gönül’ün cenazesi öğle namazında Süllü Köy Camii’nden alınarak Süllü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bu haber toplam 67 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.