Sahilde birbirlerini bıçakladılar!

Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde meydana gelen kavgada iki genç birbirlerini bıçakladı.

Olay dün akşam saat 20.04 sıralarında Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde piknik alanının arkasında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Doğukan B. ve Hakan Y. isimli iki genç henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki genç bıçaklarını çekip, birbirlerine saldırdı. Gençlerden Doğukan B. kalbinin biraz altından ve son boşluğundan ,Hakan Y. ise kolundan yaralandı. Yaralı olarak piknik alanına koşan Doğukan B. ve olay yerinde yaralı olarak bekleyen Hakan Y. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolundan yaralı olan Hakan Y. sorgusundan sonra adliyeye sevk edilirken, durumu ağır olan Doğukan B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Binali ASLAN

Hakan Y.

Doğukan B.