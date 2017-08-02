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Sahilde ceset bulundu

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Sahilde ceset bulundu
Yalova'nın Altınova İlçesi'nde sahilde erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bugün öğle saatlerinde, Atınova Hersek Burnu mevkiinde bir balıkçı sahilde erkek cesedini gördü. Balıkçı polisi arayarak haber verdi. Osmangazi Köprüsü'nün Hersek Burnu ayağının yakınlarında bulunan ceset sudan çıkarılırken, uzun süredir denizde olduğu tahmin edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunulurken, cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kartepe İlçesi'nde oturan 27 yaşındaki Sefa Akpınar, 10 Temmuz günü Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak intihar ederken, bölgede yapılan tüm aramalara rağmen cesedi bulunamamıştı. Hersek Burnu'nda bulunan cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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