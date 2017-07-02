Sahilde ortalık karıştı!

Kandıra'da bulunan plajlar, özellikle hafta sonları İstanbul, Sakarya ve Yalova’dan gelen çok sayıda vatandaşı ağırlıyor.

Kandıra'da en çok tercih edilen sahillerden biri olan Cebeci Sahili'nde, tehlikeli bir gerginlik yaşandı.

İddialara göre, plajda bulunan tatilci bir grup ile Suriyeli gençler arasında bilinmeyen bir sebebten dolayı kavga çıktı. Tansiyonun hızla yükseldiği olayda sahilde bulunan vatandaşlar, bir bayan ile tartışmayı sürdüren Suriyeli gençleri dövmeye başladı. Bu esnada bölgede devriye görevi yapan Jandarma araya girerek olayları büyümeden yatıştırdı.

Kerim YAVUZ