Sahilde umumi tuvaletler lazım

Memlekette bu kadar tartışma, şehrimizde bunca eksik varken, bu tuvalet işi de nereden çıktı diye soranlarınız olacaktır. Ama önemli bir konu.. İzmit’in ciddi eksiklerinden ve ayıplarından biri de “Umumi tuvalet” sorunudur.

Bazı Avrupa şehirlerinde, hatta Eskişehir gibi bazı ülkemiz kentlerinde, belli noktalarda hayvanlar için bile tuvaletler yapılmış. İzmit’te maazallah sıkışsanız, rahatlayacak yer bulamazsınız.

Bu konunun önemini, insan yaşı 50’yi geçtikten sonra daha iyi anlıyor. Kendimden misal vereyim. Hastalandım, kalp iyi çalışmayınca vücut su toplamış. İdrar söktürücü ilaç verildi. 5 dakikada bir tuvalete girme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ya da sokak ortasında donunuza yapacaksınız. İzmit’te birkaç cami avlusunda doğru dürüst umumi tuvalet var. Bunlara da cebinizde bozuk para yoksa giremezsiniz.

Bahar yüzünü gösterdi. Sahil hareketlenecek. İnsanlar deniz havası almak için ailece sahile inecekler. Fuar ile Marina iskelesi arasındaki bölgede umumi tuvalet yok. Eski Gölcük Yolu’nun deniz tarafındaki bölümünde çok güzel piknik alanları var. Hafta sonları hareketlenmeye başladı. İnsanlar evlerinde yiyeceklerini hazırlayıp, sahile geliyorlar. Bir tane umumi tuvalet var. Pislik içinde. Girilmiyor. Bu bölgede, şehrin diğer yürüyüş parkurlarında, mesire alanlarında mutlaka doğru dürüst umumi tuvaletler yapmak, bunları temiz tutacak önlemler almak gerekiyor.

Temiz, günün 24 saati kullanıma açık umumi tuvalet, bir şehir için medeniyet göstergesidir. Yerel yönetimin o şehirde iyi çalışıp, çalışmadığının önemli ölçülerinden biridir. İzmit ne yazık ki, bu konuda da eksik. Sadece İzmit’i değerlendirmek de haksızlık olur. İlimizin diğer ilçelerinde de aynı sıkıntı var ve okurlarımdan çok şikâyet alıyorum. Umumi tuvalet konusunda bir seferberlik ilan etmek, şehrin gerekli yerlerinde modern, engellilerin de kullanabileceği türden umumi tuvaletler yapmak lazım. Özellikle İzmit sahili için bu ihtiyaç gerçekten çok fazla hissediliyor…

Oralarda yaşamak acaba nasıl bir şey?

Birleşmiş Milletler (BM) 2012 yılından bu yana sağlık, sosyal güvence, kişi başına gelir, iyi yönetim, özgürlük gibi kriterleri değerlendirerek, Dünya ülkelerindeki mutluluk endeksini belirliyor. 2017 yılı için Dünya Mutluluk Raporu açıklanmış.

155 ülke arasında Türkiye 69’uncu sırada. 2013-2015 yılları arasında Türkiye bu tabloda 78’inci sıradaymış. Şimdi biraz yükselmiş. Ama hala, Libya bile bizden daha mutlu insanların ülkesi olarak gözüküyor.

Dünya Mutluluk Raporu’na göre, yeryüzünün en mutlu insanlarının yaşadığı ilk 10 ülke şöyle sıralanıyor: 1)-Norveç, 2)- Danimarka, 3)- İzlanda, 4)- İsviçre, 5)- Finlandiya, 6)-Hollanda, 7)-Kanada, 8)-Yeni Zelanda, 9)-Avustralya, 10)-İsveç. ABD bile 14’ncü sırada.

Bu ülkelerde kısır siyasi kavgalar, polemikler yok. Düzen değişsin, değişmesin tartışmaları yok. Ülkenin yönetimine kim gelirse gelsin, insanların hayatı değişmiyor. Cinayet yok, kavga yok, kaygı yok. İnsanlar silah taşımıyor. Yargıya tam bir güven var.

İnsan ister istemez merak ediyor. Bu Dünya’nın en mutlu insanlarının ülkesinde yaşamak acaba nasıl bir şeydir? Biz günün birinde, çok uzun yıllar sonra olsa bile bu seviyede bir yaşam standardına acaba kavuşabilecek miyiz?

“HAYIR” önde başlamıştı; “EVET” yetişip geçti mi?

16 Nisan’daki referanduma artık sayılı günler kaldı. AK Parti’nin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok istediği Anayasa Değişikliği konusunda Türk halkının kafası bir hayli karışıktı.

Referandumla ilgili tartışmalar başladığında, herkes, özellikle AK Partililer de çok iyi biliyor ki, “HAYIR” oyları öndeydi. Sonuçları pek fazla kamuoyunda paylaşılmayan anketlerin hemen hepsinde, “HAYIR” cephesi, yüzde 60’ın üzerinde gözüküyordu.

Ancak, beklendiği gibi AK Parti sokağa çok kararlı çıktı. Cumhurbaşkanı, bütün ağırlığını koydu. Yaşanan kimi olaylar,-Kandil’in hayır istemesi, Avrupa’nın tavrı gibi- EVET cephesinin işine yaradı. Hissedilir biçimde, “EVET” yükselişe geçti. Kararsızların önemli bir bölümü, EVET cephesine geçmeye başladı.

Hala spor müsabakalarında statlarda Atatürk sloganları atılıyor. Hala pek çok salon toplantısında Kurtuluş Savaşı destanını anlatan marşlar söyleniyor. HAYIR’cılar, bireysel olarak çok fazla ses çıkartamasa da, topluluk halinde hareket ettiklerinde renklerini açıkça ortaya koyabiliyorlar.

HAYIR cephesinin en önemli siyasi oluşumu CHP, kavgalara, polemiklere girmemeye özen gösteriyor. CHP; toplumu germeden yapılmak istenen Anayasa değişikliğinin olası sonuçlarını halka anlatmaya çabalıyor. AK Parti tarafı, MHP tarafı biraz daha agresif. Özellikle Cumhurbaşkanı gerçekten çok yükleniyor ve seçmenin yüreğine hitap etmeye çalışıyor.

Gelinen noktada, EVET’ler HAYIR’ı geçti mi? Sokaktaki izlenim, sanki kafa kafaya gelmiş gibi duruyor. Bu süreçte bana göre, ülkemizin önemli bir kazanımı oldu. Herkes, demokratik bir ülke için Anayasa’nın ne kadar önemli olduğunu, nasıl herkesi ilgilendirdiğini, Anayasa metnindeki bir tek kelimenin bile ne kadar önemli olduğunu anladı.

Ortada kötü bir şey yok sevgili dostlar. 16 Nisan’da sandıktan EVET de çıksa, HAYIR da çıksa, hayatımızda çok önemli değişiklikler olmayacak. En doğru kararı siz vereceksiniz. İyi düşünün. Bütün söylenenleri iyi değerlendirin. Yarış başa baş devam ettikçe, 16 Nisan’da kullanılacak her oyun da değeri biraz daha artıyor. Bir kere, 16 Nisan Pazar günü mutlaka sandığa gidip, oy kullanmanız gerektiğini, bunun bir vatan borcu olduğunu sakın aklınızdan çıkartmayın.