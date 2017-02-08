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Sahile ceset vurdu

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Sahile ceset vurdu
Gebze ilçesinde sabah saatlerinde karaya vurmuş bir ceset bulundu. 

Olay Gebze Cumhuriyet mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahil kesiminde tarama faaliyeti yapan özel güvenlik görevlileri, kumların arasında çürümeye başlamış bir ceset gördü. Güvenlik görevlisinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

10 GÜNLÜK CESET

Olay yerinde polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, 32 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin 10 günlük olduğunu belirlendi. 

UYRUĞU BELLİ OLDU

 Boğularak öldüğü tahmin edilen kişinin Pakistan uyruklu olduğu belirlenip, cesedi inceleme yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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