Şahin, ilk yarı hedef puanı açıkladı: 25-26

“İLK YARI MUAZZAM OYNADIK”

“Bence ilk yarı muazzam top oynadık, birden fazla gol de atabilirdik, 2.yarı başlarında durağan bir top oynadık. Biz de rakip te gol atabilirdi. Eksiklerimiz var, tamamlayacağız. Bir kaç hafta sonra daha iyi Gölcük izleyeceğimizi düşünüyorum. Gelenek haline gelen, sezon başı durağan oyunlar oynuyoruz. Hedefimiz ilk yarıda 25-26 puanı yakalamak.”

“HAKEM BASKI ALTINDA KALDI”

“Rakibe verilen penaltı, penaltıydı. Ceza sahasının köşesinde o hareket olmamalıydı. Son dakikalardaki Berke’nin pozisyonu da penaltıydı, Hakem bence ilk yarı güzel maç yönetti. Devre arasına giderken, rakip takımın teknik heyeti ve futbolcularının baskı yaptığını gördüm. Bu baskı altına almanın da 2.yarıda etkisini gördük”

“BİRDEN FAZLA GOL ATACAĞIZ”

“Sedat’a verilen sarı kart örneği, orada mücadele içinde düşen oyuncuya faul verebilir, kart gereksizdi. 4.sarı kartla Diyarbakır maçında oynamayacak. 3.Lig’deki hakem seviyesi belli, yapacak bir şey yok. Demek ki, maç kazanmak için birden fazla gol atacağız. Daha dikkatli olacağız, eksik gördüğümüz her yere müdahale edebiliriz. Sahada diri olmak lazım”



