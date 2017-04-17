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Şahin: “İnşallah olmaz”

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Şahin: “İnşallah olmaz”
Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, son iki hafta öncesinde durum değerlendirmesi yaptı.

Şahin, “Kütahya’yı sahamızda yenmiş olsak çok büyük avantaj sağlamış olacaktık. Ne yazık ki, avucumuzun içine kadar gelen Play-Off’u zora soktuk. Karacabey’de kazandık ancak ipler elimizde değil. Rakiplerin puan kaybını bekleyeceğiz” dedi”

“EN SON İSTEYECEĞİMİZ BİR DURUM”

Başkan Ahmet Şahin bu haftaki maçlarla ilgili temennide bulundu,  “Umuyorum ki, bu hafta Çorum Belediye, Kozan’da kaybetsin, biz alacağımız galibiyetle onları geçelim. Kocaelispor’un Erzincan’da kazanıp işi bitirmesini de yürekten diliyorum. Son hafta iş bizimle Çorum arasında kalsın, Kocaelispor ile birlikte Play-Off’a kalalım istiyoruz. Başından beri gönlümüzden geçen bu” dedi. Başkan Şahin, son hafta Kocaelispor ile kader maçı oynamayı hiç arzu etmediklerini de belirtti, “Ne yazık ki böyle bir olasılık var. En son isteyeceğimiz bir durum.  İnşallah olmaz” dedi. Başkan Şahin, Play-Off kalmaları durumunda oradan 2.Lig’e çıkacak güçte olduklarının da altını çizdi.

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