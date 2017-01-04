Sahnesiz oyunlar buluşması başlıyor

Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun geleneksel hale getirdiği bu yıl 7. Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması Cumartesi günü start alıyor.

Bir alışveriş merkezinde 7-15 Ocak tarihleri arasında bu yıl 7'incisi düzenlenecek Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması Cumartesi günü Grup Abaküs'ün oynayacağı 'İmece' adlı oyunla başlayacak. Festival grup Söylev'in 'Sistematik' oyunuyla sona erecek. 11 oyunun sahneleneceği 6 ile 17 yaş arasındaki çocuklar tarafından sergilenecek oyunlarda söz kullanılmadan oyuncular sadece hareketlerle anlatmak istediklerini seyircilere aktaracak.

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, "Bu festivalde görev alan çocukların ve gençlerin, kişisel gelişiminde beceri olarak kazanımları, ses konuşma, beden dili, sözsüz ifade biçimleri üzerinde beklentilerimiz vardır. Çocuklarımızın sanat eğitimlerinden yararlanabilmeleri için daha özgür alanlara uzmanlara ihtiyaç vardır. Burada sahne alan çocuklar kendilerini ifade etmek için tiyatro sanatını eğitim aracı olarak kullanacaklardır. Söz kullanılmadan sadece hareketler, dekor ve kostümler kullanılarak anlatmak istediklerini ifade edecekler" dedi.