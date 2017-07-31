  • BIST 107.533
  • Altın 143,328
  • Dolar 3,5190
  • Euro 4,1298
  • Kocaeli 25 °C

Sahte bedavacılara kızınca...

»
Sahte bedavacılara kızınca...
İlimizde toplu taşıma hizmeti veren minibüsçüler, özellikle İzmit şehir içinde çalışanlar bedavacılar konusunda çok sıkıntılı.

Türkiye’de toplu taşımadan ücretsiz yararlananların oranının en yüksek olduğu illerin başında geliyoruz. Minibüsçü de, ailesinin geçimini sağladığı, büyük paralar verdiği arabasında insanların ücretsiz seyahat etmesini içine sindiremiyor.

Süleyman Adamol, 1992 yılından bu yana İzmit şehir içinde minibüs işletiyordu. Sonunda arabasını hattı ile birlikte satışa çıkarttı. Adamol, şunları söyledi:

“Her gün arabalarımıza pek çok kişi ücretsiz biniyor. Tamam, şehit ailesi, gazi binsin. 65 yaş üstü binsin. Ama her gün Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği onlarca sahte ücretsiz seyahat kartı yakalıyoruz. Büyükşehir’e şikayet ediyoruz. İzmit’te binlerce sahte ücretsiz seyahat kartı dolaşıyor. Sırf buna olan tepkim nedeniyle minibüsçülükten nefret ettim, arabamı satışa çıkarttım.”
 

Bu haber toplam 1941 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Acil’de tekerlekli sandalye bulanamayınca...29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:21
  • Hava sıcak, onlar elektriksiz29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • 30 bin metre otokorkuluk yapımı için ihale açıldı29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:00
  • Pazarcılar Odası’na Peugeot avantajları28 Temmuz 2017 Cuma 14:47
  • Kredi almak isteyen çiftçi nereye gideceğini şaşırdı28 Temmuz 2017 Cuma 09:25
  • 2 kilo incir kargo paketinden çıkmadı28 Temmuz 2017 Cuma 09:00
  • Parkomat borcuna itiraz27 Temmuz 2017 Perşembe 10:45
  • “Annem” diyerek ellerini öptüler27 Temmuz 2017 Perşembe 10:42
  • İhaleyle kiralık açık otopark27 Temmuz 2017 Perşembe 10:40
  • Cebeci bu yıl çok sıkıntılı26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:24
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti