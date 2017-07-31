Sahte bedavacılara kızınca...

İlimizde toplu taşıma hizmeti veren minibüsçüler, özellikle İzmit şehir içinde çalışanlar bedavacılar konusunda çok sıkıntılı.

Türkiye’de toplu taşımadan ücretsiz yararlananların oranının en yüksek olduğu illerin başında geliyoruz. Minibüsçü de, ailesinin geçimini sağladığı, büyük paralar verdiği arabasında insanların ücretsiz seyahat etmesini içine sindiremiyor.

Süleyman Adamol, 1992 yılından bu yana İzmit şehir içinde minibüs işletiyordu. Sonunda arabasını hattı ile birlikte satışa çıkarttı. Adamol, şunları söyledi:

“Her gün arabalarımıza pek çok kişi ücretsiz biniyor. Tamam, şehit ailesi, gazi binsin. 65 yaş üstü binsin. Ama her gün Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği onlarca sahte ücretsiz seyahat kartı yakalıyoruz. Büyükşehir’e şikayet ediyoruz. İzmit’te binlerce sahte ücretsiz seyahat kartı dolaşıyor. Sırf buna olan tepkim nedeniyle minibüsçülükten nefret ettim, arabamı satışa çıkarttım.”

