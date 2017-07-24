Şairden 'Bir Gariplik Var' kitabı

İzmit'te, şair Mahmut Özdemir şiirlerini 'Bir Gariplik Var' adlı kitabında bir araya getirdi.

Şair Mahmut Özdemir şiirlerinin bulunduğu 'Bir Gariplik Var' isimli kitabını Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan'ı ziyaret ederek hediye etti. Mahmut Özdemir kendi imkanlarıyla çıkardığı, 100'ün üzerinde şiirin bulunduğu kitabını tanıtarak, "Yokluk ve zorluk içinde bir yaşam sürdüm. Çobanlık bile yaptım. Ama şiirden vazgeçmedim. Yazmaya devam ettim. Duygusal biriyim. Bu yüzden çevremdekilerden fazlaca etkileniyordum. Sonra bu duygularımı şiire döktüm" dedi.

Zanburkan, Özdemir'i tebrik ederek, "Değerli şairimiz güzel bir çalışma yapmış. Umarız istediği ilgiyle karşılaşır. Kentimizin böyle sanatçılara sahip çıkması lazımdır. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.