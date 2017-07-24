  • BIST 107.115
  • Altın 143,637
  • Dolar 3,5542
  • Euro 4,1395
  • Kocaeli 28 °C

Şairden 'Bir Gariplik Var' kitabı

»
Şairden 'Bir Gariplik Var' kitabı
İzmit'te, şair Mahmut Özdemir şiirlerini 'Bir Gariplik Var' adlı kitabında bir araya getirdi.

Şair Mahmut Özdemir şiirlerinin bulunduğu 'Bir Gariplik Var' isimli kitabını Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan'ı ziyaret ederek hediye etti. Mahmut Özdemir kendi imkanlarıyla çıkardığı, 100'ün üzerinde şiirin bulunduğu kitabını tanıtarak, "Yokluk ve zorluk içinde bir yaşam sürdüm. Çobanlık bile yaptım. Ama şiirden vazgeçmedim. Yazmaya devam ettim. Duygusal biriyim. Bu yüzden çevremdekilerden fazlaca etkileniyordum. Sonra bu duygularımı şiire döktüm" dedi.

Zanburkan, Özdemir'i tebrik ederek, "Değerli şairimiz güzel bir çalışma yapmış. Umarız istediği ilgiyle karşılaşır. Kentimizin böyle sanatçılara sahip çıkması lazımdır. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahşap heykeller şekilleniyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:44
  • Kocaeli'de imal edildi! Uluslararası mimari ödül kazandı13 Temmuz 2017 Perşembe 15:34
  • Doğan: İzmit turizmiyle de anılacak10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:19
  • Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda çocuk korosu kuruldu10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:42
  • Mustafa Ceceli coşturacak07 Temmuz 2017 Cuma 11:19
  • Merve Özbey’le gençlerin gecesi04 Temmuz 2017 Salı 13:38
  • Bu hafta 6 film vizyona girecek29 Haziran 2017 Perşembe 23:39
  • Hereke Kalesi 2018’de tamam20 Haziran 2017 Salı 14:08
  • 51. Kocaeli Fuarı'nda yıldızlar geçidi20 Haziran 2017 Salı 14:00
  • Ömer Döngeloğlu Gebzeliler ile buluştu19 Haziran 2017 Pazartesi 13:39
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti