Sakarya'daki caninin eşi ve babası konuştu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde hunharca öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile Emani El-Rahmun (20) ile 11 aylık oğlu Halaf El-Rahmun’un cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bize ne oldu ki, biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk” derken gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan Sakarya’daki vahşi cinayetlerin sorumlusu Cemal Bay ile Birol Karacal tutuklandı. Evli, bir çocuk babası Karacal’ın eşi ve babası Hürriyet’e konuştu.

Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camisi’nde dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra 10 bini aşkın vatandaş katıldı.

CENAZELER İDLİB’E

Cenaze namazı öncesi kadın örgütleri temsilcileri ‘Mesele Suriyeli olmak değil, kadın olmak’ yazılı pankart taşıdı. Cenazede açılan pankartlarda ‘Müminler ancak kardeştir’, ‘Irkçılık haramdır’, ‘Sakarya Suriyelilerin vatanıdır, Anadolu mazlumların yurdudur’ yazılı pankartlar açıldı. Kalabalıktan ‘İdam’ sesleri yükseldi.



Görmez önce anne, sonra ise bebeği için cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından anne ve oğlunun tabutları tekbirler eşliğinde ambulansa taşındı. Uçakla Hatay’a götürülecek olan cenazeler, Suriye’nin İdlib şehrinde toprağa verildi.

'ÖYLE OĞLUM YOK'

OLAYIN ardından katil Birol Karacal’ın kendisini ziyaret ettiğini söyleyen babası İsmail Karacal şöyle konuştu: “Bu olayın nasıl yaşandığını bilmiyorum. Hasta olduğum için perşembe günü gündüz Birol yanıma gelerek, ‘Geçmiş olsun’ dedi. Sonra da çekip gitti. Ertesi günü öğlen saatlerinde Birol’un evinin önünde polis olduğunu gördüm. Polis Birol’un evini arıyordu. Olaydan bu şekilde haberim oldu” dedi. Oğlunun daha önce de cinsel saldırıdan dolayı 2.5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen baba İsmail Karacal, “Ben şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Benim öyle bir oğlum yok. Onu sildim. Onunla asla bir daha görüşmek istemiyorum. Mağdurların ailelerine ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzülüyorum. Perişan haldeyim. Annesi, ‘Bunu doğuracağıma keşke taş doğursaydım. Bu ne biçim çocukmuş’ diyor.”

EŞİ: AYNI SOYADINI TAŞIMAYACAĞIM

OLAY gecesi evde uyuduğunu söyleyen Birol Karacal’ın eşi ise, “Ben de bir anneyim, karnında çocuk olan bir kadını ve bir bebeği öldürenleri en ağır şekilde lanetliyorum. Bu yaşananlar insanlık dışıdır. Ben bundan sonra onunla asla aynı soyadı taşımayacağım. Çocuğumun da bu soyadını taşımaması için gerekli olan her şeyi yapacağım. O adam artık benim çocuğumun babası değil. Benim de hiçbir şeyim değil. İki gündür uyuyamıyorum. Uyuduğumda o masum insanları yüzü gözümün önüne geliyor. Bu vahşeti lanetliyorum” dedi.