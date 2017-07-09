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Sakın atmayın: Süt dişi hayat kurtarıyor

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Sakın atmayın: Süt dişi hayat kurtarıyor
Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, süt dişleri ilerleyen zamanlarda çocuğunuzun hayatını kurtarabilir.

Hepimiz zamanında diş çıkardık, sonra o dişler de yerini şimdiki dişlerimize bıraktı. Hatta diş perileri süt dişlerimiz için bize hediyeler bile getirdi. İşte o periler aslında süt dişinin değerini biliyormuş demek .

Kök hücre araştırmaları yapan uzmanların açıklamalarına göre ölü dokulardan yıllar sonra faydalanmak mümkün ve en zengin kök hücre kaynağı da süt dişlerimiz.

Süt dişlerini profesyonel muhafaza edin
Kök hücreler de sonuçta ölümsüz değil. Yani sakladığımız dişlerin deforme olma ihtimali de olduğundan mümkün olduğunca sağlıklı bir ortamda saklanmalı.

Aslında bunun için en uygun davranış sağlık kuruluşlarından yardım almak ve süt dişlerini öyle saklamak. Yıllarca boşuna saklamadığımızdan emin olduğumuz süt dişlerini ihtiyaç anında kullanabiliriz böylece.

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