Sakin bakınca, sakin görünüyor

Hafta sonu üç gün yattım. Ne yazacağım diye düşünmeden. Gün içinde kimlerle neyi tartışacağım, gazetenin manşetine hangi haberi koyacağım diye düşünmeden evden çıkmadan yattım. Bol bol uyudum, içki içmedim, sigarayı azalttım. Televizyonda bütün maçları izledim. Sevdiğim dostlar, arkadaşlarla bile bir araya gelmedim. Hiç siyaset konuşmadım. Hiç, “Ne olacak bu memleketin hali” tartışmalarının içine girmedim. Hiç sinirlenmedim.

İnsanın kendi ruh hali dingin olunca, ülkenin haline de daha pozitif bakıyor. Ben bu 16 Nisan referandumundan ülkem adına çok korkuyordum. Zaten gergin olan siyasetin daha da gerilip, toplumun tam anlamıyla birbirine düşman kamplara bölünmesinden kaygı duyuyordum.

Başlangıçta giderek sertleşen bir siyasi hava vardı. Önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu frene bastı. “HAYIR” isterken bazı konuları biraz da çarpıtarak AK Parti’nin üzerine gitti ama üslubunu hiçbir zaman bozmadı. Hakarete uğradı, hakaret etmedi.

Giderek AK Parti sözcüleri de, Cumhurbaşkanı ve Başbakan da üsluplarını yumuşatmaya başladılar. Meydanlarda gerginlik söylemlerinden çok espri üretmeye çabalayan konuşmalar izlemeye başladık.

Siyasetçileri, liderleri halk bu çizgiye çekiyor. Çünkü vatandaş her şeye rağmen işine gücüne bakıyor. Vatandaş, otopark yeri, birbirini sollama konusunda birbiriyle kavga ediyor, yemeği yaktı diye çekip silahı karısını vuruyor ama siyasi nedenlerle kavga etmiyor.

Üç günlük istirahat döneminde bunu fark ettim. Önce insan kendisi sakinleşince, çevresini de daha sakin, daha pozitif görmeye başlıyor.

Bir de ilimizin özel durumu var. Bir kez daha Kocaelili olmakla övünebiliriz. Her şeyden önce, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun bu dönem ilimizde bulunmasının büyük bir şans olduğunu kabul etmeliyiz. Bakın başka illerde sudan bahanelerle Meral Akşener’e, Deniz Baykal’a konuşması için salon verilmiyor. Bizim şehrimizde “EVET” isteyen de, “HAYIR” isteyen de istediği yerde rahat rahat konuşuyor.

Bu süreçte Avrupa ile ilişkiler biraz gerildi, hatta kopma noktasına geldi ama referandum süreci başlamadan önce çok daha dalgalı, çok daha belirsiz gözüken ekonomi de sanki biraz rayına oturdu. Her şeye rağmen, biraz zorlamayla da olsa, 2016 yılının yüzde 3 civarında bir büyüme ile tamamlandığı açıklandı. Belki, mart-nisan aylarında da rakamlar kötü gelecek. Ancak yaza girince enflasyon, işsizlik rakamlarında toparlanmaları göreceğiz.

Pek çok kahin, internet falcısı, “16 Nisan’da referandum yapılmayacak. Bir bahane ile ertelenecek” diyordu. Belli ki öyle olmayacak. Türkiye 16 Nisan’da referandumu yapacak. Sonuç ne olursa olsun, 17 Nisan sabahında daha aydınlık bir Türkiye’ye uyanacağız. Türkiye, son 15-20 yılda seçimlere, referandumlara adeta şerbetlendi. Hemen hepsinde üç aşağı beş yukarı sonucu önceden kestirmek mümkündü. Bu defa havalarda uçuşan anketler falan da yok.

16 Nisan Pazar günü gecesi, gece yarısı gibi referandumun sonucunu öğrenmiş olacağız. Göreceksiniz, hayatımız değişmeyecek. Sonuç ne olursa olsun, demokrasimiz çok önemli bir aşamadan daha geçmiş olacak. Bu telaş, bu kokuşturma bittikten sonra herkes biraz daha rahatlayacak. Ülke rahatlayacak. Ülkeyi yönetenler, birbirleri ile daha iyi diyalog kurmaları gerektiğini, bu milletin ülkeyi yönetenler arasında sürekli kavga, hırçınlık istemediğini daha iyi anlayacaklar.

Üç gün dinlendim ve dün sabah ülkem adına, ülkemin geleceği adına her şeye çok daha pembe gözlükle bakarken kendimi buldum. Korkmayın. Karanlık senaryolara inanmayın. Kendinize, ülkenize güvenin. İşte, 16 Nisan’a da geliyoruz, bunu da hayırlısı ile aşacağız. Sonrasında önümüz Mezopotamya Ovası’nın Mardin’den görünüşü kadar berrak, parlak ve düzgün olacak.

Geçen Perşembe (Kandil gecesi) gecesi, Cihan Hastanesi’nde “Uyku laboratuvarında “ yattım. Bu nedenle cuma-cumartesi kendime izin verip, eve kapanmıştım. Uyku apnesi sorunu olan, Uyku Laboratuvarından korkanlar için, bu işin ayrıntılarını da size Pazar günkü yazımda anlatmayı düşünüyorum. Hele benim sonuçlarım bir çıksın.

Körfez’e yurt da lazım

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçesine Kocaeli Üniversitesi’ni taşımaya kararlı gözüküyor. Aslında Petkim’in kapatılmasının ardından, Petkim arazisinde, mevcut binaların da bir kısmını koruyarak KOÜ yerleşkesini taşımak gerekiyordu. O zamanlar bu konuyla çok uğraşmıştık. Ama zamanın Maliye Bakanı, rahmetli Kemal Unakıtan, arazinin özel sektöre satılmasında direnmişti.

Şimdi Baran, bir yandan İlimtepe bölgesinde, büyük bir üniversite yerleşkesi kuruyor. Diğer taraftan eski Belediye Binasının bulunduğu bölgede KOÜ için yeni bir kampüs yapılıyor. Önümüzdeki dönem değil ama 2018-2019 döneminin başından itibaren KOÜ’nün binlerce öğrencisi, pek çok fakülte ve yüksek okulu Körfez’e taşınacak.

KOÜ rahatlayacak. Körfez ilçenin ekonomisi değişecek. Ama bu adımlar atılırken, şimdiden bölgedeki öğrenci yurdu konusunu da düşünmek gerekiyor. Umarım, Körfez ilçede yeterince yüksek kapasiteli öğrenci yurtlarının yapımına da en kısa zamanda başlanır.

Kılıçdaroğlu’nun çok haklı olduğu bir konu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adeta tek başına referandum için “HAYIR” kampanyası yürütüyor. Kampanya boyunca üslubunu hiç bozmadı. Kimseye hakaret etmedi. Gittiği her yerde hemen hemen aynı cümlelerle meramını anlatıp, insanları 16 Nisan’da “HAYIR” vermeye davet ediyor. Kimseyi ayrıştırmıyor. Yeni Anayasa maddelerini kendince yorumluyor, “Bunları kabul ediyorsanız, EVET verin. Kabul etmiyorsanız HAYIR vereceksiniz“ diyor.

Aslında Kılıçdaroğlu’nun AK Partilileri de çok kızdıran bazı demogojileri var. Misal, “Bir kişiye Meclisi feshetme yetkisi veriliyor” tezi tam doğru değil. Cumhurbaşkanı’nın tek başına Meclis’i fesih yetkisi yok. Meclisi feshederse, kendisi de seçime gitmek zorunda.

Kılıçdaroğlu’nun “İsterse 1000 tane Başkan Yardımcısı atar. İsterse bir günde ülkeyi savaşa sokak, muhtarlıkları kapatır” şeklindeki yaklaşımları da abartılı.

Teorik olarak böylesi yetkiler var gibi gözükse de, ülkeyi yönetmek için seçilmiş bir Cumhurbaşkanının böylesi çılgınlıklar yapması elbette düşünülemez. Dahası, bu tür yetkiler teorik olarak bugün de var. Ülkemizdeki seçim sistemi malum. Bütün milletvekillerini genel başkanlar belirliyor. Yani milletvekilleri aslında halk tarafından seçilmiyor, bir bakıma genel başkanlar tarafından atanıyor. Yani genel başkanlar, yani bir seçilmiş partili cumhurbaşkanı, bugün Meclis’ten de istediği yasayı rahatlıkla çıkartabilir.

AK Partililer Kılıçdaroğlu bunları söyleyip milletin kafasını karıştırınca kızıyorlar. “Yalancı” diyorlar. Ama Kılıçdaroğlu’nun haklı olduğu bir konu var: “Madem bana yalancı diyorsunuz. Buyurun birlikte televizyona çıkıp tartışalım” diyor. Üstelik:

“Sizin istediğiniz kanalda, sizin seçtiğiniz gazetecilerin önünde tartışalım. Siz danışmanlarınızla gelin. Siz yarım saat konuşun, ben 10 dakika konuşayım” diyor. Bugün bizim demokrasimizin belki de en önemli ayıbı, bütün diğer demokrasilerde seçim veya referandum öncesi yapılan liderler tartışmalarının yapılamıyor olmasıdır. Halkın gözü önünde yüz yüze gelsinler. Birbirlerine “Yalancı” mı diyecekler, “Doğrusu öyle değil, böyledir mi?” diyecekler. Çıksınlar, herkesin önünde birbirlerinin yüzüne bakarak konuşsunlar. O zaman her şeyi çok daha iyi anlamış olacağız.