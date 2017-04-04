Sakin kalan zafere ulaştı

Maç Kartepe Suadiyespor’un baskılı oyunu ile başladı.

Aslında altıncı haftanın sonunda lider olan Kartepe Suadiyespor’un rakibine göre daha rahat ve stresten uzak bir maça çıkması gerekiyordu.

Üstelik kendi evinde oynama avantajı vardı.

Kartepe Suadiyespor, maç başlar başlamaz rakibine baskılı oyun tarzını kabul ettirdi.

İlk devrede aut ile, korner ile, kalecinin kurtardıkları ve gol ile sonuçlanan 15 atağı vardı.

Kartepe Suadiyespor’un 3.dakikada ve 28.dakikada gelişen ataklarında santrfor Furkan Çalışkan bir ayakla ile bir de kafa ile golü buldu.

Goller birinci yardımcı hakem Uğur Mahmut Zengin tarafından kaldırılan bayrak ile geçersiz sayıldı.

Bu kadar yoğun baskıdan tabelaya yansıyacak geçerli gol çıkmadı.

Başiskele Belediyespor’un sakin kalması bunda etkendi.

Ama Kartepe Suadiyespor’un bu baskısı Başiskele Belediyespor’un oyun tarzını yansıtmak için fırsat doğurdu.

Çünkü Başiskele Belediyespor’un çok hızlı, teknik kanat oyuncuları ve ileri uç oyuncuları vardı.

Kendi oyun planları da kontra atak futbolu olan Başiskele Belediyespor 38, 45+2 dakikada Muhammet Çakır ile kontra ataktan iki gol buldu, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Buna rağmen Kartepe Suadiyespor ikinci yarıya yine önde ve baskılı başladı.

Bu durumda onları kaçınılmaz sona götürdü ve daha ikinci devrenin başında günün yıldız oyuncusu Erkam Develi ile 51 ve 53 dakikalarda iki gol daha bulan Başiskele Belediyespor skor tabelasını 4-0 ‘ a getirdi.

Kartepe Suadiyespor, 4-0 yenilgiye rağmen önde oynamaya devam etti.

Bir gol attı, bir penaltı kaçırdı, bir golü ikinci yardımcı hakem İslam Soydaş tarafından verilmedi.

Maç 4-3 olabilirdi ama maç 4-1 Başiskele Belediyespor’un üstünlüğü ile bitti.

Maçın 73.dakikasında Kartepe Suadiyespor seyircisi sahaya atladı ve yardımcı hakem İslam Soydaş’ı kovaladılar.

Çok büyük mucizeler olmazsa 1.Küme Play-Off grubundan vize alacak iki takım bu takımlar olur.

Ama az daha o mucize hafta sonu gerçekleşiyordu.

Her iki takımın, yöneticilerinin daha duyarlı davranış sergilemesi gerekir.

Maç sonunda taraftarlar birbirine girdi.

Yapmayın, yoksa saha dışı olaylar yüzünden takımlarınızın kaderi ile oynarsınız ve mucizeler gerçekleşir.

Sakin kalın.