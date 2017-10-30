Sakine Deniz vefat etti
Döngelli Mahallesi Küçük Hasanlar mevkii Küme Evleri No:21 Kandıra’da ikamet eden Sakine Deniz (67) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.
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Merhum çifti Nevzat Deniz’in eşi ev hanımı 6 çocuk annesi Sakine Deniz’in cenazesi öğle vakti Kandıra Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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