Saklı kalmış lezzetler açığa çıkacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek “Yemekte Şehrin Bilgeleri” yöresel yemek yarışması için ilimizde faaliyette bulunan hemşehri dernekleriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan tarafından dernek başkanları ve temsilcilerine kentin kültürüne katkı yapmak amacıyla hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” yöresel yemek yarışması ile bilgiler aktarıldı.

KOCAELİLİK AİDİYETİ OLUŞACAK

Kentin köy ve mahallerinde kültürel ve tarihi neler var ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatıldığının altını çizen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, kente dair bir hafıza olduğunu bu hafızadan birinin de yöresel yemek kültürü olduğunu belirtti. Marka değerimiz “Bilge Şehir Kocaeli” başlığı altında yemekte şehrin bilgeleri yöresel yemek yarışması ile Kocaeli’ne aidiyet duygusu oluşturulması çalışmaları yapıldığını ifade eden Fidan, “Proje paydaşımız kabul ettiğimiz hemşeri derneklerimizin de katkılarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KENT KÜLTÜRÜMÜZ ÇOK ZENGİN

Kozmopolit bir kent olan ilimizde gerek diğer illerden gerekse Balkanlar, Kırım, Kafkaslar gibi bölgelerden göçlerin olduğunu belirten Fidan, kültürel bir zenginlik olan bu değerlerin kentimize ait bir unsur olarak, “Yemekte Şehrin Bilgeleri” yöresel yemek yarışmasında yer alması gerektiğini vurguladı. Hemşeri derneklerinin ve kentimize göçle yerleşmiş tüm vatandaşlarımızın katkılarını sunmasını istedi.

SON BAŞVURU 24 ŞUBAT 2017

Kocaeli sınırları içinde ikamet eden herkesin bireysel olarak katılabileceği yarışmanın en önemli şartı; tüm yemeklerin Kocaeli yöresine ait olması. Katılımcılar; 24 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, isterlerse birden fazla tarifle de yarışmaya katılabilecek. Başvuru sırasında yemeğin tarifini ve kullanılan malzeme miktarını da paylaşacaklar. Başvurulardan sonra Seçici Kurul tarafından Kocaeli yöresine ait olmadığı tespit edilen yemekler ilçe elemelerine kabul edilmeyecek.

KATEGORİLER

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Akademik ve Profesyonel Aşçılar Derneği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Lokantacılar Odası’nın proje ortakları olduğu yemek yarışması; En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Erişte Ve Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve (Reçel, Marmelat, Turşu Vb.), En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yeni Yöresel Tat kategorilerinde düzenlenecek.

PARA ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Son başvuru tarihi 24 Şubat 2017 olan yarışmanın her kategorideki 1.’sine 3 bin TL, 2.’ye 2 bin TL, 3.’ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine 1.500 TL para ödülü verilecek.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını bağlı bulundukları ilçelerdeki KOMEK merkezlerinden ve www.komek.org internet adresi üzerinden yapabilecek. Yarışmaya Kocaeli merkez, ilçe ve köylerde yaşayan herkes bireysel olarak başvuru yapabilecek. Katılımcılar yarışmaya bir ya da birden fazla tarif ile başvurabilecek. Öncelikli eleme kriteri yemeğin yöreselliği olacak ve Kocaeli’ ye ait olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecek.

İLÇE ELEMERİ YAPILACAK

Başvurusu geçerli olanlar öncelikle bağlı bulundukları ilçelerde ön elemeye tabi tutulacak ve ilçe elemeleri her bir ilçede farklı günlerde olmak üzere aynı Seçici Kurul başkanlığında gerçekleştirilecek. İlçelerdeki ön elemelerde katılımcılar yemeklerini evde hazırlayıp getirecekler. Alanda mikrodalga bulunup isteyen katılımcılar yemeklerini ısıtabilecekler. İlçe elemelerinde derecelendirme ve herhangi bir maddi ödül olmayıp yalnızca Seçici Kurul tarafından final elemesine katılmaya hak kazananlar tespit edilecek.

FİNAL ELEMESİ

Final elemesi pratik uygulama esasına dayalı olarak, katılımcıların yemeklerini kurulan alanda pişirmesi şeklinde gerçekleştirilecek. Final programı ilimizdeki büyük otel ve restoranların usta şeflerinin katılımıyla Kocaeli yöresel yemeklerinin yapılıp sunulması etkinliğiyle renklendirilecek.

İFTAR PROGRAMLARINDA SUNULACAK

Yarışma kapsamında gün ışığına çıkarılan Kocaeli ’ ye ait yöresel yemekler Ramazan ayı içerisinde tüm ilçelerde gerçekleştirilecek Geleneksel İftar Programlarında halka sunulacak.