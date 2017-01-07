Saklı Vadi’de kahvaltı günü

Kartepe yolu üzerinde faaliyet gösteren, ilimizin seçkin mekânlarından Saklı Vadi’de sabah kahvaltıları pek çok aile için özel bir seçenek oluyor.

Özellikle pazar günleri bu doğa harikası olan yere gelen aileler, keyifle kahvaltılarını yapıyor, keyifli bir tatil gününde dinlenme imkânı buluyor. Kamil Öçbe ve ailesinin işlettiği Saklı Vadi’de 2017 yılının ilk haftası da hareketli, kahvaltı için tercih edenlerle dolu geçti. Özellikle, hava şartlarının ağırlaştığı karın getirdiği güzelliklerin yoğun olduğu bölgede Saklı Vaki kahvaltılarının tadı da bir başka oluyor.

Bekir Yıldız