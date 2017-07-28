  • BIST 107.840
  • Altın 143,621
  • Dolar 3,5343
  • Euro 4,1419
  • Kocaeli 25 °C

Salça kovalarından yarım ton 'esrar' çıktı

»
Salça kovalarından yarım ton 'esrar' çıktı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli il sınırında 2 TIR'da salça kovalarına gizlenmiş yaklaşık 500 kilo esrar ele geçirdi.

TIR'LAR DURDURULDU, "PANZER" İÇERİ SOKULDU

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan bazı şüphelileri Mart ayından itibaren fiziki ve teknik takip ile izledi. Polis ekipleri şüphelilerin geçtiğimiz Salı günü Diyarbakır'dan hareket etmesi üzerine operasyon kararı aldı. Polis, dün Kocaeli il sınırında mobilya yüklü olduğu belirtilen 2 TIR'ı durdurarak arama yaptı. Aramalara narkotik köpeği 'Panzer' de katıldı.

SALÇA DOLU KOVALARA GİZLENMİŞ ESRAR

Panzer'in ketçap kovalarına tepki vermesi üzerine kovalar açıldı. Kovaların arka sıraya dizilmiş olanlarında esrar bulundu. Toplam 500 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşurucunun piyasa değerinini 6 milyon lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda basın mensuplarına gösterildi. Polis ekipleri olayla ilgili 2'si TIR sürücüsü toplam 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haber toplam 215 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilmişti! Serbest bırakıldı28 Temmuz 2017 Cuma 10:40
  • Arkadaşını bacaklarından vuran zanlı hakkında karar28 Temmuz 2017 Cuma 10:01
  • 16 muvazzaf asker hakkında karar27 Temmuz 2017 Perşembe 21:09
  • İzmit'te korkulu anlar! Doğalgaz borusu patlayınca...27 Temmuz 2017 Perşembe 18:26
  • Kocaeli'de FETÖ'den 4 muvazzaf asker tutuklandı27 Temmuz 2017 Perşembe 16:52
  • "Borcum var" deyip canına kıymak istedi27 Temmuz 2017 Perşembe 16:32
  • 13 yaşındaki Doğukan 4 gündür kayıp27 Temmuz 2017 Perşembe 16:18
  • Serhat Boz cinayeti davasında kavga çıktı!27 Temmuz 2017 Perşembe 16:10
  • Virajı alamayan TIR yan yattı!27 Temmuz 2017 Perşembe 16:03
  • Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı27 Temmuz 2017 Perşembe 15:44
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti