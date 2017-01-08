  • BIST 77.107
  • Altın 137,436
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -3 °C

Saldıran pitbulu bıçakladı

»
Saldıran pitbulu bıçakladı
Başiskele'de 18 yaşındaki Volkan Akbaba, gezdirdiği köpeğine saldıran pitbul cinsi köpeği bıçakladı.

Köpek telef olurken, yaşananları gören bir kadın iddiaya göre silah çekerek tehditte bulundu. Volkan Akbaba ve kadın, polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay akşam saatlerinde, Başiskele Körfez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Akbaba Cane Corso cinsi 'Tyson' isimli köpeğini gezdirirken, 'Baron' isimli pitbul cinsi köpek saldırdı. Volkan Akbaba korkuya kapılarak üzerindeki bıçağı çıkartıp, köpeğine saldıran pitbula sapladı. Koşarak uzaklaşan pitbul cinsi köpek aldığı yara ile telef oldu. İddiaya göre yaşananları gören bir kadın silah çekerek Volkan Akbaba ile yanında bulunan Abdullah Eren Keskin'e tepki gösterdi. Volkan Akbaba ile kimliği öğrenilemeyen kadın polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikayetçi olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KÖPEĞE SAPLADIM

Volkan Akbaba pitbul cinsi köpeğin sahibini tanıdığını ve köpeğin genelde bağlı bulunduğunu belirterek, "Köpeği kovmaya çalıştım. Benim köpeğim parkta bağlıydı. Bende köpeğimi o panikle çözmeye çalıştım. Tam çözdüğüm anda bana doğru geldi. O anki refleksle bıçağımı çıkardım köpeğe sapladım. O anda benim köpeğimi ısırdı. Ondan sonra bir kadın geldi. Kadın bize silah çekti, tehditler savurarak. 'Köpeğe yazık değil mi?' dedi. Tamam o köpeğe yazıkta köpek beni parçalasa ne olacaktı. Benim köpeğimin sağ patisi tutmuyor şu an. Sırtında da yaralar var, çok feci şekilde dişlemiş" dedi.

Bu haber toplam 2098 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aile görüntüsü vererek TIR'dan mazot çaldılar07 Ocak 2017 Cumartesi 14:53
  • Fetö’den 5 kişi serbest07 Ocak 2017 Cumartesi 14:27
  • Fetö bahanesiyle 50 bin liralık vurgun07 Ocak 2017 Cumartesi 13:41
  • Anne oğul birbirlerini bıçakladı07 Ocak 2017 Cumartesi 10:01
  • Gebze'de işadamı, FETÖ'den tutuklandı06 Ocak 2017 Cuma 20:18
  • Gebze Adliyesi'nde güvenlik üst düzey06 Ocak 2017 Cuma 16:23
  • Okul yakınına devrilen ağaç korkuttu06 Ocak 2017 Cuma 16:22
  • FETÖ'den 5 kişi yeniden adliyede06 Ocak 2017 Cuma 15:13
  • Binada yangın paniği05 Ocak 2017 Perşembe 22:22
  • İzmir'deki terör saldırısı sonrası 2 gözaltı05 Ocak 2017 Perşembe 20:21
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yapılması gereken her şeyi yapıyorlardı
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti