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Saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!

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Saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız."

"Kaybettiğimiz her bir can kararlılığımızı perçinlemektedir"

Türkiye'ye yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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