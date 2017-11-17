Salim Dervişoğlu Caddesi için ihale

400 GÜNDE BİTECEK

Büyükşehir Destek Hizmetlerinde saat 11.00’de yapılacak ihaleyle, işi üstlenecek firma yolun 42 Evler eski üstgeçidinden Arslanbey Çuhane Caddesi’ne kadar olan 4 kilometrelik bölümünü duble yol haline getirecek. 400 günlük süre içinde bitirilmesi istenen bu çalıma kapsamında, bu yol üzerinde bulunan Sarıdere Köprüsü genişletilecek, diğer köprü ve menfezler de düzenlenecek.