Salim Dervişoğlu Caddesi için ihale
D-100 Karayolu İzmit geçişine paralel uzanan Salim Dervişoğlu Caddesi’nin 4 kilometrelik bölümünün duble yol haline getirilmesi, bazı sanat yapılarının inşasıyla ilgili açılan ihale bugün yapılıyor.
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400 GÜNDE BİTECEK
Büyükşehir Destek Hizmetlerinde saat 11.00’de yapılacak ihaleyle, işi üstlenecek firma yolun 42 Evler eski üstgeçidinden Arslanbey Çuhane Caddesi’ne kadar olan 4 kilometrelik bölümünü duble yol haline getirecek. 400 günlük süre içinde bitirilmesi istenen bu çalıma kapsamında, bu yol üzerinde bulunan Sarıdere Köprüsü genişletilecek, diğer köprü ve menfezler de düzenlenecek.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Salim Dervişoğlu Caddesi, ihale
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