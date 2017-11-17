Salim Dervişoğlu Caddesi ihalesine 10 teklif
D-100 Karayolu İzmit geçişine paralel uzanan Salim Dervişoğlu Caddesi’nin 4 kilometrelik bölümünün duble yol haline getirilmesi, bazı sanat yapılarının inşasıyla ilgili açılan ihale bugün yapıldı.
Salim Dervişoğlu Caddesi’nin büyütülmesi için gerçekleşen yol ve yapım ihalesinde en düşük teklif 19 milyon 823 bin TL ile Isparta Kule Yapı adına Mehmet Akseki ve Altyapı A.Ş ortaklığından geldi. İhaleye 10 istekli katıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salim Dervişoğlu Caddesi 1’inci Etap Yol ve Sanat yapımı ihalesi bugün belediyenin ihale salonunda gerçekleşti. İhalenin başkanlığını Ulaşım Yapıları Kontrol Şube Müdürü Görkem Abbasoğulları üstlendi. Yapım maliyeti yaklaşık 25 milyon 996 bin 405 lira 20 kuruş olan ihaleye 10 istekli katıldı. En düşük teklifi 19 milyon 823 bin TL ile Isparta Kule Yapı adına Mehmet Akseki ve Altyapı A.Ş ortaklığı verdi.
İŞ SÜRESİ 400 GÜN
Büyükşehir Destek Hizmetlerinde saat 11.00’de yapılacak ihaleyle, işi üstlenecek firma yolun 42 Evler eski üstgeçidinden Arslanbey Çuhane Caddesi’ne kadar olan 4 kilometrelik bölümünü duble yol haline getirecek. 400 günlük süre içinde bitirilmesi istenen bu çalıma kapsamında, bu yol üzerinde bulunan Sarıdere Köprüsü genişletilecek, diğer köprü ve menfezler de düzenlenecek.
Çiğdem ARMAĞAN
TEKLİFLER ŞÖYLE:
Isparta Kule Yapı adına Mehmet Akseki ve Altyapı A.Ş ortaklığı: 19 milyon 823 bin TL
İlke Yapı İnşaat San. Ltş: 22 milyon 595 bin 549 lira 55 kuruş
TNS İnşaat Sanayi ve Ticaret: 21 milyon 786 bin 946 TL
Yağışan İnşaat- Erşan İnşaat Turizm ortaklığı: 22 milyon 680 bin 552 TL
Güney İnşaat Sanayi LTD: 24 milyon 931 bin TL
Anıt Yapı Mühendislik-Liner Teknik İş ortaklığı: 25 milyon 842 bin TL
Simge Mat Madencilik: 24 milyon 878 bin 107 TL 33 kuruş
Nafiya İnşaat - Uğur Aksu iş ortaklığı: 20 milyon 700 bin 325 TL
Kar asfalt Yol yapım İnşaat: 25 milyon 894 bin 129 lira 19 kuruş
Fıratoğlu İnşaat: 22 milyon 433 bin 157 TL
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