Salim Dervişoğlu Caddesi duble yola dönüştürülecek

Bu uygulamayla 42 Evler eski üstgeçidinden Arslanbey Çuhane Caddesi’ne kadar olan 4 kilometrelik bölüm, genişletilerek duble yol haline dönüştürülecek.

4 KİLOMETRELİK BÖLÜM

Cuma günü saat 11.00’de Büyükşehir Destek Hizmetlerinde yapılacak ihale kapsamında, işi üstlenecek firma yolun 4 kilometrelik kısmını duble yol haline getirecek. Bu yol üzerinde bulunan Sarıdere Köprüsü genişletilecek, diğer köprü ve menfezler de düzenlenecek.

400 GÜNLÜK SÜRE

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte 400 iş günü içinde proje tamamlanacak. Caddenin kalan bölümlerinin genişletilmesi çalışması da daha sonra yapılacak. Ancak ilk etapta özellikle Symbol AVM, özel hastaneler, Hal binası gibi trafik yükünü ağırlaştıran merkezlerin trafiğini rahatlatacak olan 4 kilometrelik bölüm tamamlanacak

