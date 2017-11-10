Salon doldu taştı! Ayakta izlediler

İl Protokolünün katılımının yüksek olması sebebiyle salonda protokol üyelerini oturtmak için öğrenciler, öğretmen ve davetliler töreni ayakta izledi. Programda koroda görevli Şevval Kaya isimli öğrencinin çok duygulu anlar yaşayarak tören boyunca ağlaması Türk gençliğinin ataya olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Törene Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, EDOK Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Fatma Hürriyet Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP Mustafa Nazlıgül, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Baro Başkanı Sertif Gökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, üst rütbeli subay ve astsubayların yanı sıra, daire Müdürleri okul müdürleri, öğrenciler, STK temsilcisi ve vatandaş katıldı. Törende SP il Başkanı Nurettin Çelik’in dışında tüm il başkanlarının bir arada ön saflarda yer almaları dikkatlerden kaçmadı.

Şennur YILDIZ



