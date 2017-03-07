Salon gözyaşlarına boğuldu! "9 yaşında amcam tarafından tecavüze uğradığımda..."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nun Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlediği etkinlik, insanın tüylerini ürperten ibretlik bir hikayeyle bambaşka bir sohbete sürüklendi.

Şefkat-Der üyesi Ayşe Tükrükçü, genelev yaşamını anlatırken, en büyük darbenin en yakınından geldiğini anlattı.

"ANNEM BANA İNANMADI"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için konuşan Şevkat-Der üyesi Ayşe Tükrükçü “9 yaşında amcam tarafından tecavüze uğradığımda önce annem bana inanmadı. Annemin bana inanmadığı bir toplumda ben nasıl tutunabilirdim. Erkek Çocuklarınıza kadına nasıl bakması gerektiğiniz sizlersiz anneler öğretin, kadın kafası değişirse toplumda değişir” dedi.

“8 Mart Dünya Kadınlar” günü sebebiyle Kadın Girişimciler Kurulu tarafından “Türkiye’de Kadın Olmak” konulu bir etkinlikte kadınlar Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Salonu’na sığmadı. Büyük ilgi gören söyleşide eğitilmiş kadının toplum üzerindeki etkileri gündeme taşındı.

Söyleşiye Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Büşra Namlı, Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız (Türk Kadın Haklarına Genel Bakış), TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Seval Kızılcan (Ülkem İçin Cinsiyet eşitliğini Destekliyorum), Şevkat-Der üyesi Ayşe Tükrükçü (Hayatı Çalınmış Hayatsız Kadınlar ve STK’ların kadın temsilcileri katıldı. Moderatörlüğünü Mukadder Doğanay’ın üslendiği etkinliğin açılış konuşmasını TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal yaptı.

BAYKAL:“KADIN EĞİTİM ÜLKESİNDE VİZYONDUR”

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bahar Baykal, “Girişimcilik bir kariyer seçeneği olarak farkındalığın arttırılması için ekonomik ve Sosyal alanda kadın istihdamını teşvik edecek projelerde yer alıyoruz. Gelişmiş bir toplum olmanın en önemli unsurlarından olan kadınlarımıza yapılacak tüm yatırımlar ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olarak hayatın her alanında kadının güçlenmesini büyük katkı sağlayacaktır. Kadın da eğitim şiddetin önüne de geçecektir” dedi.

YILDIZ: “BAZI YERLERDE ÇOCUK DOĞURMAYACAKSAN ASİSTANLIK YAPABİLİRSİN İMZASI ALINIYOR”

Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız “Türkiye’de eğitimde kadınların yoksun olduğunu belirterek ülkemizde maalesef 1 kadına karşı 4 erkek okuyor, Kadınlarda her konuda olduğu gibi eğitim de de eşitsizlik yaşıyor. Biz çok fazla şeyi aynı anda yürütebilen özelliğe sahip olmamıza rağmen erkek nüfusundan fazla olmamız bile erkekler tarafından yönetilmemizin önüne geçememiştir. Maalesef ülkemizde kadın doğum yaptığı için iş hayatında mahrum kalıyor. Kadın evi güneşidir, kadın solarsa o evde solar. Bakınız benim 5 kadın asistanım var ve hepsi neredeyse aynı anda doğum yaptılar. Ancak ben onlar doğum yaptıkları için süt izni kullandıklarında zorluk hiç çıkartmadım çünkü ben de anneyim. Ancak halan daha bazı yerlerde bayan asistanlara çocuk yapamazsanız asistanlık yapabilirsiniz imzaları alanlar var” dedi.

KIZILCAN:“KADININ EĞİTİMİNE EDİSON ÖRNEĞİ VERDİ”

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürü Seval Kızılcan “Her birinizin kendi kahramanı olduğunuza inanıyorum. Örgütlenirken önce eğitim alırız. Bakınız Thomas Edison’un annesine okulundan bir mektup gönderilir. Okulumuzdan sizin çocuğunuza verecek bir şeyimiz bulunmamaktadır. O en iyi siz eğitirsiniz denmiştir. Ve Edison bugün dünyayı aydınlığa kavuşturan adam olmuştur” ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZE UĞRAYANLARIN ÇOĞU GENELEVDE"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde konuşan Şevkat-Der üyesi Ayşe Tükrükçü’nün “9 yaşında amcam tarafından tecavüze uğradığımda bunu anneme söylediğim bana inanmadı. Annemin baba inanmadığı toplum da beni geneleve sürükledi.” sözleri salonu gözyaşına boğdu.

Tükrükçü konuşmasına şöyle devam etti:

Benim gibi küçük yaşta genelevlerde çalışan kadınların %70‘i tecavüze uğradıkları için oradalar. Şu anda tek mücadelem benim gibi sokakta kalan, hayatta hiç kimse tarafından sahiplenilmeyen kadınlara ekmek vermekten ziyade onlara balık tutmayı öğretmek. Ben hayata sarıldım, benim gibi olan kadınlara da sizler vesile olun. Türkiye’de 61 tane genelev var ve ben 9 yaşında amcam tarafımda tecavüze uğradığım için orada bulundum. Allah kimseye yaşatmasın. Ve Kocaeli’de benim gibi birçok örnek var. Bunları göz ardı etmeyin. Alman hükümeti ben tecavüze uğradığımda inandı; ancak annem bana inanmadı. Bizlere kapınızı açık tutun.”

Şennur YILDIZ