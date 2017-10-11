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Samanlık yangını alarma geçirdi

Samanlık yangını alarma geçirdi

Kartepe ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

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Yangın dün gece saatlerinde Kartepe Sapakpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sapakpınar'da Turan Y.'ye ait samanlıkta gece saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden ev sahiplerinin müdahale ettiği yangında alevler büyüyünce itfaiye ekiplerinden yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 150 balya samanın kül olduğu yangında samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Samanlık yangını alarma geçirdi

Samanlık yangını alarma geçirdi

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