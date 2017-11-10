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Şamcı Gebze’de doğal temizliğin sırlarını anlattı

Şamcı Gebze’de doğal temizliğin sırlarını anlattı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ekopolis Erkan Şamcı "Doğala Dönüş" konulu semineri ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

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15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen "Doğala Dönüş" adlı seminere katılan Erkan Şamcı doğal maddeler ile evlerimizin nasıl daha sağlıklı bir şekilde temizleyene bileceğini anlattı.

Kimyasal temizlik ürünlerinin tehlikelerine dikkat çeken Şamcı, kimyasal madde ile yapılan temizliklerin sağlığımız için çok büyük risk taşıdığını ve her temizlik maddesinin doğal bir karşılığı olduğunu ve bunların kullanılması gerektiğini ifade etti.

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