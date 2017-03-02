Samed, Türkiye ikincisi oldu

Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Büyükşehir Kağıtsporlu Samed Esastürk, ikinci oldu. Bu spora yeni başlayan Samed, buna rağmen çok büyük gelişim gösterdi, ikinci olmayı başardı.

ANTALYA’DAKİ ŞAMPİYONAYA 296 SPORCU KATILDI Antalya-Kemer ilçesinde Özel Sporcular Masa Tenisi 1 ve 2. Bölge Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Kemer Limak Limra Otel'de 110 kulüpten 107'si kadın 296 sporcunun katılımıyla düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'nda otizm, down sendromlu ve mental olmak üzere üç kategoride ve farklı yaş gruplarında müsabakalar oynandı. Büyükşehir Kağıtspor adına yarışan Samed Esastürk, masa tenisinde yeteneğini ortaya koydu, kürsüye çıktı.

Bu haber toplam 67 defa okunmuştur