Samed, Türkiye ikincisi oldu

ANTALYA’DAKİ ŞAMPİYONAYA 296 SPORCU KATILDI
Antalya-Kemer ilçesinde Özel Sporcular Masa Tenisi 1 ve 2. Bölge Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Kemer Limak Limra Otel'de 110 kulüpten 107'si kadın 296 sporcunun katılımıyla düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'nda otizm, down sendromlu ve mental olmak üzere üç kategoride ve farklı yaş gruplarında müsabakalar oynandı. Büyükşehir Kağıtspor adına yarışan Samed Esastürk, masa tenisinde yeteneğini ortaya koydu, kürsüye çıktı.
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